কেবিনেট বৈঠকত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ

কেবিনেট বৈঠকৰ অন্তত মুখ্যমন্ত্রীৰ সংবাদমেল। কেবিনেটৰ বৈঠকত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ। বান প্রতিৰোধৰ প্রকল্প নিৰ্মাণৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ পদক্ষেপ।

Asomiya Pratidin
  • কেবিনেট বৈঠকৰ অন্তত মুখ্যমন্ত্রীৰ সংবাদমেল
  • কেবিনেটৰ বৈঠকত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ
  • বান প্রতিৰোধৰ প্রকল্প নিৰ্মাণৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ পদক্ষেপ
  • ADBৰ ২২০৫ কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ হ’ব বান প্রতিৰোধী প্রকল্প
  • ব্রহ্মপুত্রৰ খহনীয়াৰ কবলত পৰা ভূমি উদ্ধাৰৰ পদক্ষেপ
  • ‘ৰৈ ৰৈ বিনালে’ৰ GSTক লৈ বিশেষ ঘোষণা
  • ছবিখনৰ GSTৰ পৰা অসম চৰকাৰে লাভ কৰা ধন ঘূৰাই দিব চৰকাৰে
  • GSTৰ ধন কলাগুৰু আৰ্টিছ ফাউণ্ডেশ্যনক ধন ঘূৰাই দিব চৰকাৰে
  • গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ মতামত লৈ এই সিদ্ধান্ত কেবিনেটৰ
  • বিটিচিৰ CEM আৰু ডেপুটী CEM-য়ে পাব কেবিনেট মৰ্যাদা
  • বিটিচিৰ কাৰ্যবাহী সদস্যসকলক ৰাজ্যিক মন্ত্রীৰ মৰ্যাদা
  • জিলা আৰক্ষী দায়বদ্ধতা আয়োগ পুনৰ গঠনৰ সিদ্ধান্ত
  • গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সদস্যৰ ন্যূনতম বয়স হ’ব ৪০ বছৰ
  • ২০৬৮খন ৰাস কমিটীক ২৫ হাজাৰ টকাকৈ দিব সাহায্য
  • মাজুলীৰ ৬৭খন ৰাস কমিটীক ৫০ হাজাৰ টকাকৈ দিব সাহায্য
  • মৰাণ, মটকসকলেও বসুন্ধৰাৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব ৫০ বিঘা মাটিৰ ভূমিপট্টা
  • পূৰ্বে মৰাণ, মটকসকলে বসুন্ধৰাৰ ৭ বিঘা মাটিৰহে ভূমি পট্টা লাভ কৰিছিল
