ছিংগাপুৰলৈ যাব অসম আৰক্ষীৰ দল...

New Update
- জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু কেন্দ্ৰিক বিতৰ্কৰ এতিয়াও অন্ত পৰা নাই।
- ৰহস্যৰ মাজত সোমাই পৰিছে জুবিনৰ মৃত্যুৰ ঘটনা।
- ইতিমধ্যে চিআইডি থানাত ৰুজু হৈছে 18/2025 নম্বৰৰ গোচৰ।
- অসমৰ বিভিন্ন থানাত ৰুজু হোৱা এই গোচৰৰ তদন্ত কৰিব চিআইডিয়ে।
- এতিয়ালৈকে ৬০ খনৰো অধিক এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে জুবিনৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত।
- মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই তদন্তৰ আঁওতালৈ কোন কোন আহিব সেই কথা ৰাজহুৱা কৰিছে।
- জুবিনৰ মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা, নৰ্থ-ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ মুখ্য আয়োজক শ্যামকানু মহন্ত,সঞ্জীৱ নাৰায়ণ আৰু শেখৰ গোস্বামী থাকিব তদন্তৰ আঁওতাত।
- ঘটনাৰ সবিশেষ বুজ আৰু অনুসন্ধানৰ বাবে অসম আৰক্ষীৰ দল যাব ছিংগাপুৰলৈ।