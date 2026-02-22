আজিৰে পৰা আৰম্ভ ফাগুন মড়াই মেলা

ডিজিটেল ডেস্কঃ পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতিৰে আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে ফাগুন মড়াই মেলা। ছত্তীশগড়ৰ বস্তৰৰ পূজনীয় দেৱী দন্তেশ্বৰী দেৱীৰ বিশেষ প্ৰাৰ্থনা অনুষ্ঠানৰ অন্তত চলিত বৰ্ষৰ মড়াই মেলা আৰম্ভ হয় । ২২ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ৫ মাৰ্চলৈ চলিব এই মেলা। ১২ দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা এই ধৰ্মীয় উৎসৱত অংশ ল’বলৈ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বিদেশৰ পৰাও হাজাৰ হাজাৰ পৰ্যটকৰ আগমন ঘটিছে।
লাখ লাখ লোকে এই মেলাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে দৈনিক হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শনাৰ্থীক আগমণ ঘটে এই মেলাত। চলিত বৰ্ষতো মন্দিৰ চৌহদত কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । মেলাৰ প্ৰথম দিনাই দেৱীক পূজা কৰি কলাছ স্থাপন কৰা হয় ।
উল্লেখ্য যে, এই ফাগুন মড়াইৰ সময়ত দন্তেৱাড়া চহৰখনৰ চৌদিশে দেখা যাব আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ ৷ য’ত গ্ৰামাঞ্চলৰ পৰা অহা বৃহৎ সংখ্যক ভক্তৰ আগমণ ঘটে। ইপিনে মন্দিৰ সমিতিৰ উদ্যোক্তাসকলে ভক্তসকলক অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকি সকলো কাৰ্যসূচী সফল কৰি তুলিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।