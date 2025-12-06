ডিজিটেল ডেস্কঃ ২০২৫-২৬ বৰ্ষৰ বাবে সাহিত্য বঁটা আৰু সাহিত্য পেঞ্চন ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। এইবেলি মুঠ ১৮ গৰাকী সাহিত্যিকক সাহিত্য বঁটা প্ৰদান কৰাৰ লগতে ১০ গৰাকী সাহিত্যিকলৈ সাহিত্য পেঞ্চন আগবঢ়োৱা হৈছে। শুকুৰবাৰে এই কথা ঘোষণা কৰে শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে।
শিক্ষামন্ত্রী গৰাকীয়ে লগতে অসমীয়া সাহিত্য জগতলৈ অৰিহণা যোগোৱা এই সাহিত্যিক আৰু পেঞ্চনাৰ সকলক শুভেচ্ছা জ্ঞপান কৰে। ২০২৫-২৬ বৰ্ষৰ সাহিত্য বঁটা লাভ কৰা সকলৰ ভিতৰত ফণীন্দ্ৰ কুমাৰ দেৱচৌধুৰী, ড° সূর্যকান্ত হাজৰিকা, কিশোৰী মোহন দাস, অর্পণা কোঁৱৰ, আশুতোষ দাস, গুৰমাইল সিং, সুৱৰ্ণা শইকীয়াকে ধৰি আন কেইবাগৰাকী সাহিত্যিক আছে।
উল্লেখ্য যে, এই বঁটা লাভ কৰাৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ জনসংযোগ বিভাগৰ প্ৰাক্তন বিষয়া তথা সুলেখক গুৰমাইল সিঙক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে নগাঁওবাসীয়ে।