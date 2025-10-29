চাবস্ক্ৰাইব কৰক

চন্দ্ৰকান্ত সন্দিকৈ ভৱনৰ শতবৰ্ষ উদযাপনৰ শীৰ্ষক গীত উন্মোচন

 চন্দ্ৰকান্ত সন্দিকৈ ভৱনৰ শতবৰ্ষ উদযাপনৰ শীৰ্ষক গীতটিৰ কথা ধ্ৰুৱজ্যোতি ৰাজখোৱাৰ, গীতৰ সুৰ শিল্পী প্ৰসেনজিৎ লাহনৰ, সংগীত আৰু শব্দ সংমিশ্ৰণ অৰূপ দত্তৰ...

ডিজিটেল সংবাদ, যোৰহাটঃ সগৌৰৱে এটা শতিকা পূৰ্ণ কৰা অসম সাহিত্য সভাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয় চন্দ্ৰকান্ত সন্দিকৈ ভৱনৰ শতবৰ্ষ অনুষ্ঠান অহা ২ আৰু ৩ ডিচেম্বৰত উলহ মালহেৰে আয়োজন কৰা হৈছে । এই উপলক্ষ্যে ভৱনটিৰ শতবৰ্ষ উদযাপন শীৰ্ষক গীতটি দানবীৰ ৰাধাকান্ত সন্দিকৈ ভৱনৰ প্ৰেক্ষাগৃহত এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত উন্মোচন কৰে ৷

আজি এক বিজ্ঞপ্তিত সভাৰ প্ৰধান সম্পাদক দেৱজিৎ বৰাই এই কথা জানিবলৈ দিছে ৷ আজি সভাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয়ৰ সম্পাদক ড°জ্যোতিৰেখা হাজৰিকাই আঁত ধৰা অনুষ্ঠানত গীতটি উন্মোচন কৰি অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ড°বসন্তকুমাৰ গোস্বামীয়ে কয়, "কোনো এটা ভৱনক লৈ শতবৰ্ষ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা কাৰ্য হয়তো সমগ্ৰ বিশ্বতে  বিৰল ৷ চন্দ্ৰকান্ত সন্দিকৈ ভৱনে ৰাধাকান্ত সন্দিকৈদেৱৰ বদান্যতা আৰু ভাষা-জননীৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতাক চিৰস্মৰণীয় কৰি ৰাখিছে।"

 চন্দ্ৰকান্ত সন্দিকৈ ভৱনৰ শতবৰ্ষ উদযাপনৰ শীৰ্ষক গীতটিৰ কথা ধ্ৰুৱজ্যোতি ৰাজখোৱাৰ, গীতৰ সুৰ শিল্পী প্ৰসেনজিৎ লাহনৰ, সংগীত আৰু শব্দ সংমিশ্ৰণ অৰূপ দত্তৰ । প্ৰসেনজিৎ লাহন,ৰঞ্জনা ডেকা,ৰশ্মি বৰদলৈ,আশিস কাশ্যপ,ৰূপম দত্ত আৰু জয়স্তুতি ভূঞাই গীতটিত কন্ঠদান কৰিছে ।

গীত উন্মোচন অনুষ্ঠানটিত অসম সাহিত্য সভাৰ ধনভঁৰালী মণিৰাম লাহন,প্ৰধান সচিব অশোক কুমাৰ সেনাপতি,প্ৰাচ্যবিদ্যাৰ্ণৱ ড°মহেশ্বৰ নেওগ অসমতত্ত্ব গৱেষণা সংস্থানৰ প্ৰাক্তন সঞ্চালক ড°ৰাতুল চন্দ্ৰ বৰা,যোৰহাট সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ৰাজা চক্ৰৱৰ্তী প্ৰমুখ্যে বহুকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, সংবাদকৰ্মী, ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু সভাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰীবৃন্দ উপস্থিত থাকে।

শতবৰ্ষৰ অনুষ্ঠান