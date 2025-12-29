তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আন্দোলনে অতিক্ৰম কৰিলে ১০০টা দিন

New Update
- গুৱাহাটী প্রেছ ক্লাৱত তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্র,শিক্ষক-কৰ্মচাৰীৰ সংবাদমেল
- আজি তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আন্দোলনৰ ১০০ দিন সম্পূৰ্ণ
- তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ২১ ছেপ্টেম্বৰত আৰম্ভ হৈছিল আন্দোলন
- উপাচাৰ্য্যৰ দুৰ্নীতিৰ তথ্য উদঙাই দিয়াৰ পিছতো আজিলৈ সিদ্ধান্ত দিয়া নাই কেন্দ্রীয় চৰকাৰে
- এতিয়ালৈকে দুৰ্নীতিগ্রস্ত উপাচাৰ্য্য শম্ভূ নাথ সিঙৰ বিৰুদ্ধে হোৱা নাই তদন্ত
- এতিয়াও ছুটীত আছে উপাচাৰ্য্য শম্ভূ নাথ সিং
- উপাচাৰ্য্য শম্ভূ নাথ সিঙক অতি শীঘ্রেই অপসাৰণৰ দাবী
- বিগত দুটা বছৰে উপাচাৰ্য্যৰ দুৰ্নীতিৰ প্রতিটো তথ্য সকলোৰে হাতে হাতে
- আন্দোলনৰ লগতে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্র,শিক্ষকে আগুৱাই নিছে শৈক্ষিক গৱেষণা
- জ্যেষ্ঠ অধ্যাপক ধ্রুৱ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যক সাময়িকভাৱে দিছিল এক্টিং উপাচাৰ্য্যৰ দায়িত্ব
- ধ্রুৱ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যক দিয়া হোৱা নাই আৰ্থিক লেনদেনৰ ক্ষমতা
- যাৰ বাবে গৱেষণা, বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে অহা ধন ব্যয় কৰিব পৰা নাই
- ৩১ মাৰ্চৰ ভিতৰত গৱেষণাৰ ধন ব্যয় কৰিব নোৱাৰিলে পুনৰ উভতি যাব সকলো ধন
- তাকে লৈ চিন্তিত তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ, শিক্ষক, কৰ্মচাৰী সমাজ
- উপাচাৰ্য্য কোন হ’ব কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রালয়ৰ পৰা দিয়া নাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত
- যাক লৈ অনিশ্চয়তাত তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্র, শিক্ষক আৰু কৰ্মচাৰী সমাজ