তেজপুৰ সদৰ থানাত কলাগুৰুৰ পুত্ৰ হেমৰাজ ৰাভা...

অৱশেষত নাগাৰা নামৰ গায়িকা কৰিশ্মা নাথৰ বিৰূদ্ধে তেজপুৰ সদৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিলে কলাগুৰুৰ পুত্ৰ হেমৰাজ ৰাভাই৷ কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ কালজয়ী গীত " পৰজনমত

ডিজিটেল সংবাদ, তেজপুৰঃ  অৱশেষত নাগাৰা নামৰ গায়িকা কৰিশ্মা নাথৰ বিৰূদ্ধে তেজপুৰ সদৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিলে কলাগুৰুৰ পুত্ৰ হেমৰাজ ৰাভাই৷ কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ কালজয়ী গীত “ পৰজনমত শুভলগনত গীতটি কলাগুৰুয়ে দি যোৱা সুৰ বিকৃত কৰি গোৱাক লৈ সৃষ্টি হোৱা বিতৰ্ক আজিও অব্যাহত আছে৷

পূৰ্বে ঘোষণা কৰাৰ দৰেই সোমবাৰে কলাগুৰুৰ পুত্ৰ হেমৰাজ ৰাভাৰ লগতে কলাগুৰু বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা স্মৃতি ন্যাসে তেজপুৰ সদৰ থানাত এক এজাহাৰ দাখিল কৰে৷

এজাহাৰ খনত কৰিশ্মা নাথৰ লগতে কৈলাশ তালুকদাৰ আৰু মন্টু ডেকাৰ বিৰূদ্ধেও অভিযোগ তুলি এজাহাৰ দাখিল কৰে হেমৰাজ ৰাভাই৷

