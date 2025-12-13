ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ অপৰাধত গ্ৰেপ্তাৰ বায়ু সেনা বাহিনীৰ অৱসৰ প্ৰাপ্ত বিষয়া

New Update
- পাকিস্তানী চোৰাংচোৱা সংস্থাৰে জড়িত থকাৰ অভিযোগত তেজপুৰত এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত বায়ু সেনা বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ
- তেজপুৰৰ পাতিয়া চুবুৰীৰ কুলেন্দ্ৰ শৰ্মা নামৰ অৱসৰ প্ৰাপ্ত বায়ুসেনাৰ বিষয়াজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে শোণিতপুৰ আৰক্ষীয়ে
- অৱসৰ প্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকীৰ পৰা মোবাইল ফোন,লেপটপ জব্দ কৰিছে তেজপুৰ আৰক্ষীয়ে
- ২০০২ চনতেই বায়ুসেনাৰ পৰা অৱসৰ লৈ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত যোগদান কৰিছিল কুলেন্দ্ৰ শৰ্মাই
- ভাৰতীয় সেনা বাহিনীৰ তথ্য পাকিস্তানক যোগান ধৰাৰ তথ্য লাভ কৰিছে তেজপুৰ আৰক্ষীয়ে
- আৰক্ষীয়ে সোধা-পোছা অব্যাহত ৰাখিছে
- ঘটনা সন্দৰ্ভত ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা আইনৰ ১৪৭/১৪৮/১৫২/২৩৮,৬১(২) ধাৰাত তেজপুৰ সদৰ থানাত পঞ্জীভুক্ত ৭৮৫/২৫ নং যোগে গোচৰ ৰুজু কৰি অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে