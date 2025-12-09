চাবস্ক্ৰাইব কৰক

তেজপুৰত পোহনীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত এজন লোকৰ মৃত্যু

পুৱাই হাতীৰ আক্ৰমণত গুদ্দু খান ওৰফে পিলিপিলি নামৰ এজন লোকৰ মৃত্যু ।

  • মৰাভৰলী বালিচাপৰিত সংঘটিত এই ঘটনা
  • পোহনীয়া হাতীটো ৰাইজৰ দলৰ উপসভাপতি ঋষিৰাজ কৌন্দিন্যৰ

হাতীৰ উপদ্ৰৱ