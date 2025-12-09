তেজপুৰত পোহনীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত এজন লোকৰ মৃত্যু 

&quot; \u09a4\u09c7\u099c\u09aa\u09c1\u09f0\u09a4 \u09aa\u09cb\u09b9\u09a8\u09c0\u09df\u09be \u09b9\u09be\u09a4\u09c0\u09f0 \u0986\u0995\u09cd\u09f0\u09ae\u09a3\u09a4 \u098f\u099c\u09a8 \u09b2\u09cb\u0995\u09f0 \u09ae\u09c3\u09a4\u09cd\u09af\u09c1\u00a0 \u09ae\u09f0\u09be\u09ad\u09f0\u09b2\u09c0 \u09ac\u09be\u09b2\u09bf\u099a\u09be\u09aa\u09f0\u09bf\u09a4 \u09b8\u0982\u0998\u099f\u09bf\u09a4 \u098f\u0987 \u0998\u099f\u09a8\u09be \u09aa\u09c1\u09f1\u09be\u0987 \u09b9\u09be\u09a4\u09c0\u09f0 \u0986\u0995\u09cd\u09f0\u09ae\u09a3\u09a4 \u0997\u09c1\u09a6\u09cd\u09a6\u09c1 \u0996\u09be\u09a8 \u0993\u09f0\u09ab\u09c7 \u09aa\u09bf\u09b2\u09bf\u09aa\u09bf\u09b2\u09bf \u09a8\u09be\u09ae\u09f0 \u098f\u099c\u09a8 \u09b2\u09cb\u0995\u09f0 \u09ae\u09c3\u09a4\u09cd\u09af\u09c1\u00a0 \u09aa\u09cb\u09b9\u09a8\u09c0\u09df\u09be \u09b9\u09be\u09a4\u09c0\u099f\u09cb \u09f0\u09be\u0987\u099c\u09f0 \u09a6\u09b2\u09f0 \u0989\u09aa\u09b8\u09ad\u09be\u09aa\u09a4\u09bf \u098b\u09b7\u09bf\u09f0\u09be\u099c \u0995\u09cc\u09a8\u09cd\u09a6\u09bf\u09a8\u09cd\u09af\u09f0 &quot;