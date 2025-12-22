চাবস্ক্ৰাইব কৰক

নিশা জু-ৰোডত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা

সোমবাৰে নিশা জু-ৰোডত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। নিশা প্ৰায় ১০-২০ বজাত সংঘটিত হয় এই পথ দুৰ্ঘটনা। জানিব পৰা মতে জু- ৰোডৰ ওচৰতে থকা এটি পেট্ৰ’ল পাম্পৰ সমীপত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়।

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
512
গুৱাহাটী