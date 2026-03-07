জামুগুৰিহাটত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা।

&quot; \u099c\u09be\u09ae\u09c1\u0997\u09c1\u09f0\u09bf\u09b9\u09be\u099f\u09a4 \u09ad\u09df\u0982\u0995\u09f0 \u09aa\u09a5 \u09a6\u09c1\u09f0\u09cd\u0998\u099f\u09a8\u09be\u0964 \u09f0\u09be\u09b7\u09cd\u099f\u09cd\u09f0\u09c0\u09af\u09bc \u0998\u09be\u0987\u09aa\u09a5\u09f0 \u09aa\u09f0\u09be \u09ac\u09be\u0997\u09f0\u09bf\u09b2 \u09ac\u09bf\u099f\u09c1\u09ae\u09bf\u09a8\u09ad\u09f0\u09cd\u09a4\u09bf \u099f\u09cd\u09f0\u09be\u0995\u0964\u00a0 \u09b8\u09bf\u099a\u09f0\u09bf\u09a4 \u09b9\u09c8 \u09aa\u09f0\u09bf\u09b2 \u09ac\u09bf\u099f\u09c1\u09ae\u09bf\u09a8 \u09ad\u09f0\u09be\u0987 \u0985\u09a8\u09be \u09ac\u09b9\u09c1\u09a4\u09cb \u09a1\u09cd\u09f0\u09be\u09ae\u0964 \u0995\u09a5\u09ae\u09aa\u09bf \u09aa\u09cd\u09f0\u09be\u09a3 \u09f0\u00a0 \u0995\u09cd\u09b7\u09be \u09a1\u09cd\u09f0\u09be\u0987\u09ad\u09be\u09f0\u09b8\u09b9 \u09b9\u09c7\u09a3\u09cd\u09a1\u09bf\u09ae\u09c7\u09a8\u09f0\u0964 \u0997\u09c1\u09f1\u09be\u09b9\u09be\u099f\u09c0\u09f0 \u09aa\u09f0\u09be \u0985\u09f0\u09c1\u09a3\u09be\u099a\u09b2\u09b2\u09c8 \u0986\u09b9\u09bf \u0986\u099b\u09bf\u09b2 \u09ac\u09bf\u099f\u09c1\u09ae\u09bf\u09a8\u09ad\u09f0\u09cd\u09a4\u09bf \u099f\u09cd\u09f0\u09be\u0995\u0996\u09a8\u0964 &quot;