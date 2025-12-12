নগাঁৱৰ বেবেজীয়াৰ জামুগুৰিত ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ।

&quot; \u09a8\u0997\u09be\u0981\u09f1\u09f0 \u09ac\u09c7\u09ac\u09c7\u099c\u09c0\u09af\u09bc\u09be\u09f0 \u099c\u09be\u09ae\u09c1\u0997\u09c1\u09f0\u09bf\u09a4 \u09ad\u09af\u09bc\u09be\u09ac\u09b9 \u0985\u0997\u09cd\u09a8\u09bf\u0995\u09be\u09a3\u09cd\u09a1 \u0964 &amp;#x27;\u0987\u09ae\u09be\u09f0\u099a\u09a8 \u09f1\u09be\u099f\u09be\u09f0 \u09b9\u09bf\u099f\u09be\u09f0&amp;#x27;\u09f0 \u09aa\u09f0\u09be \u09ad\u09af\u09bc\u09be\u09a8\u0995 \u099c\u09c1\u0987\u09f0 \u09b8\u09c2\u09a4\u09cd\u09f0\u09aa\u09be\u09a4\u0964\u00a0 \u098f\u099f\u09be \u09ac\u09be\u09b8\u0997\u09c3\u09b9\u09f0 \u098f\u099f\u09be \u0995\u09cb\u09a0\u09be \u09b8\u09ae\u09cd\u09aa\u09c2\u09f0\u09cd\u09a3\u09f0\u09c2\u09aa\u09c7 \u09ad\u09b8\u09cd\u09ae\u09c0\u09ad\u09c2\u09a4 \u0964 \u09ae\u09c1\u09a8\u099c\u09cd\u09af\u09cb\u09a4\u09bf \u09a8\u09be\u09a5\u09f0 \u0998\u09f0\u09a4 \u098f\u0987 \u0998\u099f\u09a8\u09be\u0964 \u09aa\u09cd\u09f0\u09a4\u09bf\u09f1\u09c7\u09b6\u09c0 \u0986\u09f0\u09c1 \u0985\u0997\u09cd\u09a8\u09bf \u09a8\u09bf\u09f0\u09cd\u09ac\u09be\u09aa\u0995 \u09ac\u09be\u09b9\u09bf\u09a8\u09c0\u09f0 \u09b8\u09b9\u09af\u09cb\u0997\u09a4 \u099c\u09c1\u0987 \u09a8\u09bf\u09af\u09bc\u09a8\u09cd\u09a4\u09cd\u09f0\u09a3 \u0964\u00a0 \u00a0 &quot;