বশিষ্ঠ চাৰিআলিত ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড

শৰ্মা কচমেটিক নামৰ বিপনীখনত এই অগ্নিকাণ্ড। শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ।

