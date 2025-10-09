হামৰেণত উত্তেজনাঃ খাচীৰ চোকা অস্ত্ৰৰ ঘাপত প্ৰাণ গ'ল এজন কাৰ্বি লোকৰ...

ডিজিটেল সংবাদ,বৈঠালাংছুঃ পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ অসম-মেঘালয় সীমান্তত আজি তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হয় ৷ হামৰেণ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত সীমান্তবৰ্তী তাপাত অঞ্চলত খাচীলোকে ৰোপন কৰা ধান কটাক কেন্দ্ৰ কৰি দুই ৰাজ্যৰ সীমান্তবাসীৰ মাজত ভয়ানক সংঘৰ্ষ হয় ৷
খাচীয়াৰ ধান কটা কাৰ্যক বাধা প্ৰদান কৰে স্থানীয় কাৰ্বিলোকে। ফলত দুয়োপক্ষৰ মাজত সৃষ্টি হয় ভয়ানক সংঘৰ্ষৰ । খাচীৰ চোকা অস্ত্ৰ আৰু কেতেপাৰ আক্ৰমনত নিহত হয় অৰিয়েল তিমুং নামৰ এগৰাকী কাৰ্বি লোক আৰু গুৰুতৰভাবে আহত ষ্টেনৱেল তিমুং নামৰ আন এগৰাকী কাৰ্বি লোক ৷
ইতিমধ্যে গুৰুতৰভাৱে আহত ষ্টেনৱেলক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে হোজাই হাম হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ লগতে অৰিয়েলৰ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ডিফু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ৷ ঘটনাৰ সময়ত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে অসম আৰক্ষীৰ কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ কৰে। সম্প্ৰতি পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণত আছে যদিও অঞ্চলটোত এক চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷