লামডিঙৰ পাম্প ৰ'ড আমটিলাত উত্তপ্ত পৰিস্থতি

হোজাইৰ ঢলপুখুৰীৰ নিৱাসী ছেলিমউদ্দিনে বিগত প্ৰায় এটা বছৰৰ পৰা লামডিঙৰ আমটিলাত মাদ্ৰাছা শিক্ষা প্ৰদান কৰি অহাৰ অভিযোগ ৷

  • লামডিঙৰ পাম্প ৰ'ড আমটিলাত উত্তপ্ত পৰিস্থতি।
  • অবৈধভাৱে মাদ্ৰাছা চলোৱাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজ তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু পৰিষদ তথা ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দলৰ ৷ 
  • অঞ্চলটোত বিগত বহু দিনৰে পৰা অবৈধভাৱে কণ কণ শিক্ষাৰ্থীক মাদ্ৰাছাত আৰবী শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগ ৷ 
  • আজি স্থানীয় ৰাইজ তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু পৰিষদ তথা ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দলে শিক্ষা প্ৰদান কৰি থকা ঘৰটোৰ আচবাব ভাঙি লণ্ড-ভণ্ড কৰে 
  • লগতে ইমামগৰাকীকো লপাথপা দিয়ে ৷ 
  • হোজাইৰ ঢলপুখুৰীৰ নিৱাসী ছেলিমউদ্দিনে বিগত প্ৰায় এটা বছৰৰ পৰা লামডিঙৰ আমটিলাত মাদ্ৰাছা শিক্ষা প্ৰদান কৰি অহাৰ অভিযোগ ৷ 
  • ছেলিমউদ্দিনে আৰবী ভাষা আৰু নামাজ শিক্ষাৰ টিউচন চলাই আছিল বুলিহে মন্তব্য কৰে ৷ 
  • পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ সমগ্ৰ ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ লগতে ইমাম ছেলিমউদ্দিনক আটক কৰি লৈ যায় ৷
