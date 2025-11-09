তিতাবৰ থানাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি।

&quot; \u09a4\u09bf\u09a4\u09be\u09ac\u09f0 \u09a5\u09be\u09a8\u09be\u09a4 \u0989\u09a4\u09cd\u09a4\u09aa\u09cd\u09a4 \u09aa\u09f0\u09bf\u09b8\u09cd\u09a5\u09bf\u09a4\u09bf\u0964 \u098f\u0997\u09f0\u09be\u0995\u09c0 \u099b\u09be\u09a4\u09cd\u09b0\u09c0\u09f0 \u09b8\u09a8\u09cd\u09a7\u09be\u09a8\u09b9\u09c0\u09a8\u0995 \u09b2\u09c8 \u0989\u09a4\u09cd\u09a4\u09c7\u099c\u09a8\u09be\u0964 \u09b8\u09a8\u09cd\u09a7\u09be\u09a8\u09b9\u09c0\u09a8 \u099b\u09be\u09a4\u09cd\u09b0\u09c0\u0997\u09f0\u09be\u0995\u09c0 \u09ac\u09bf\u09aa\u09cd\u09b2\u09f1\u09c0 \u09a6\u09be\u09b8\u0964 \u09b6\u09a8\u09bf\u09ac\u09be\u09f0\u09c7 \u0995\u09b2\u09c7\u099c\u09b2\u09c8 \u09af\u09cb\u09f1\u09be\u09f0 \u09aa\u09f0\u09be\u0987 \u09b8\u09a8\u09cd\u09a7\u09be\u09a8\u09b9\u09c0\u09a8 \u09ac\u09bf\u09aa\u09cd\u09b2\u09f1\u09c0\u0964 \u09a4\u09bf\u09a4\u09be\u09ac\u09f0\u09f0 \u09a8\u09a8\u09cd\u09a6\u09a8\u09be\u09a5 \u09b6\u0987\u0995\u09c0\u09df\u09be \u0995\u09b2\u09c7\u099c\u09f0 \u099b\u09be\u09a4\u09cd\u09b0\u09c0 \u09ac\u09bf\u09aa\u09cd\u09b2\u09f1\u09c0\u0964 \u0987\u09a4\u09bf\u09ae\u09a7\u09cd\u09af\u09c7 \u0986\u09f0\u0995\u09cd\u09b7\u09c0\u09df\u09c7 \u0986\u099f\u0995 \u0995\u09f0\u09bf\u099b\u09c7 \u098f\u099c\u09a8 \u09af\u09c1\u09f1\u0995\u0995\u0964 &quot;