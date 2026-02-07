চাবস্ক্ৰাইব কৰক

জয়েৰে বিশ্বকাপৰ অভিযান আৰম্ভ টীম ইণ্ডিয়াৰ। USAৰ বিৰুদ্ধে ২৯ ৰানত জয়ী ভাৰত। USAৰ সন্মুখত ১৬২ ৰানৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল ভাৰতে। ১৩২ ৰানহে কৰিবলৈ সক্ষম হয় USA

  • USAৰ বিৰুদ্ধে ২৯ ৰানত জয়ী ভাৰত
  • USAৰ সন্মুখত ১৬২ ৰানৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল ভাৰতে
  • প্রত্যুত্তৰত ৭টা উইকেট হেৰুৱাই ১৩২ ৰানহে কৰিবলৈ সক্ষম হয় USA
ভাৰত