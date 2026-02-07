ভাৰতী এয়াৰটেল ফাউণ্ডেচনৰ উদ্যোগত ডাউন টাউন বিশ্ববিদ্যালয়লৈ শিক্ষকৰ শৈক্ষিক ভ্ৰমণ

ডিজিটেল সংবাদ, গুৱাহাটীঃ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি (এন ই পি) ২০২০ৰ লগত সংগতি ৰাখি শ্ৰেণীকোঠাৰ অনুশীলন শক্তিশালী কৰাৰ লগতে শিক্ষকৰ বিকাশত সহায় কৰাৰ বাবে চলি থকা প্ৰচেষ্টাৰ অংশ হিচাপে ভাৰতী এয়াৰটেল ফাউণ্ডেচনে কামৰূপৰ 'সমগ্ৰ শিক্ষা'ৰ সহযোগত ২০২৬ চনৰ ৬ ফেব্ৰুৱাৰী শুকুৰবাৰে অসমৰ ডাউন টাউন বিশ্ববিদ্যালয়লৈ শিক্ষকৰ শৈক্ষিক ভ্ৰমণৰ আয়োজন কৰে।
এই ভ্ৰমণত সমগ্ৰ কামৰূপ জিলাৰ ৩২খন চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাবিদসকল একত্ৰিত হয়। প্ৰতিখন বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষই এজন বিজ্ঞান শিক্ষকৰ সৈতে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল, যাৰ ফলত মুঠ ৬৪ জন অংশগ্ৰহণকাৰী আছিল। শিক্ষকসকলক আধুনিক শিক্ষাৰ পৰিৱেশ, উদ্ভাৱনীমূলক শিক্ষণ আৰ্হি, আৰু ভৱিষ্যতৰ বাবে প্ৰস্তুত শিক্ষাক গঢ় দিয়া দক্ষতামুখী শৈক্ষিক কাঠামোৰ বিষয়ে প্ৰত্যক্ষভাৱে অন্তৰ্দৃষ্টি লাভ কৰাত সহায় কৰিবলৈ এই এক্সপ’জাৰ ভ্ৰমণৰ ডিজাইন কৰা হৈছিল।
এই ভ্ৰমণৰ সময়ত অংশগ্ৰহণকাৰীসকলক এন ই পি ২০২০ৰ অধীনত উচ্চ শিক্ষাৰ উদ্ভাৱন আৰু ইনকিউবেচন ইক’চিষ্টেম, দক্ষতা বিকাশ আৰু বৃত্তিমূলক শিক্ষা, সমসাময়িক পাঠদান-শিক্ষণ পদ্ধতি, উদ্যোগ-শৈক্ষিক সহযোগিতা, আৰু চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশৰ ভিতৰত খাপ খুৱাব পৰা ফলপ্ৰসূ শ্ৰেণীকোঠাৰ কৌশলৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিয়া হয়।
অসম ডাউন টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সঞ্চালক – উদ্ভাৱন, ষ্টাৰ্টআপ আৰু ত্বৰণ অধ্যাপক সুনন্দন বৰুৱাই সমাৱেশত ভাষণ দি সৰুৰে পৰা সৃষ্টিশীলতা, সমালোচনাত্মক চিন্তাধাৰা, অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষণৰ লালন-পালনৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে বক্তব্য আগবঢ়ায়। তেওঁ জোৰ দি কয় যে উদ্ভাৱন কেৱল পৰীক্ষাগাৰত সীমাবদ্ধ নহয়, বৰঞ্চ প্ৰকল্পভিত্তিক শিক্ষণ, হাতে কামে কৰা কাৰ্য্যকলাপ, আৰু বাস্তৱ জীৱনৰ সমস্যা সমাধানৰ জৰিয়তে বিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণীকোঠাত আৰম্ভ কৰিব পাৰি। তেওঁ শিক্ষকসকলক আন্তঃশাখা পদ্ধতি আৰু ছাত্ৰ-নেতৃত্বাধীন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি শিক্ষণক অধিক আকৰ্ষণীয় আৰু অৰ্থপূৰ্ণ কৰি তুলিবলৈ উৎসাহিত কৰে। অধ্যাপক বৰুৱাই যুৱ শিক্ষাৰ্থীসকলক উদ্ভাৱন আৰু উদ্যোগীকৰণৰ দিশত পথ প্ৰদৰ্শন কৰাত ইনকিউবেচন চেণ্টাৰৰ ভূমিকাকো আলোকপাত কৰি কয় যে দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষণৰ আগতীয়াকৈ পৰিচিত হোৱাটোৱে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ কেৰিয়াৰ প্ৰস্তুতি উন্নত কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে।
অসম ডাউন টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চ্যান্সেলৰ ড০ এন এন দত্তইও অংশগ্ৰহণকাৰীসকলক সম্বোধন কৰি সামগ্ৰিক আৰু ভৱিষ্যতকেন্দ্ৰিক শিক্ষা গঢ় দিয়াত শিক্ষাবিদ আৰু প্ৰতিষ্ঠানৰ বিকাশশীল ভূমিকা সম্পৰ্কে তেওঁৰ দৃষ্টিভংগী ভাগ কৰে।
ইফালে, ভাৰতী এয়াৰটেল ফাউণ্ডেশ্যনৰ বিষয়াসকলে শিক্ষকসকলক শৈক্ষিক পৰিৱৰ্তনৰ অনুঘটক হিচাপে সবলীকৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পুনৰ দৃঢ় কৰাৰ বিপৰীতে কামৰূপৰ সমগ্ৰ শিক্ষাৰ প্ৰতিনিধিয়ে এন ই পি ২০২০ৰ লক্ষ্যৰ সৈতে মিল থকা নিৰন্তৰ পেছাদাৰী বিকাশৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে।
এক্সপ’জাৰ ভ্ৰমণৰ সামৰণি পৰে ইন্টাৰেক্টিভ আলোচনা, কেম্পাছ ভ্ৰমণ, আৰু অভিজ্ঞতা-বিনিময় অধিবেশনৰ জৰিয়তে, যাৰ ফলত শিক্ষকসকলে উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ পৰা অহা উদ্ভাৱনীমূলক পদ্ধতিসমূহ চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ ভিতৰত কেনেকৈ চিন্তাশীলভাৱে খাপ খুৱাব পাৰি সেই বিষয়ে অন্বেষণ কৰিব পৰা যায়। এই পদক্ষেপে ভাৰতী এয়াৰটেল ফাউণ্ডেশ্যন আৰু সমগ্ৰা শিক্ষাৰ ভাগ-বতৰা কৰা দৃষ্টিভংগীক প্ৰতিফলিত কৰিছে যাতে শিক্ষাৰ মান বৃদ্ধি কৰা, শিক্ষাবিদসকলক সহায় কৰা, আৰু সমগ্ৰ কামৰূপ জিলাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে অৰ্থপূৰ্ণ শিক্ষণ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা।