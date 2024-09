শিক্ষক দিৱস: শিক্ষকসকলৰ সন্মানাৰ্থে পালন কৰা এই দিৱস

ডঃ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণ এজন গুণী জ্ঞানী ব্যক্তি আছিল। তেওঁ খুব অধ্যয়নশীল ব্যক্তি আছিল। তেওঁ সৰ্বমুঠ ২৭ বাৰ নোবেল বঁটাৰ বাবে মনোনীত হৈছিল। তেওঁ শান্তিৰ নোবেলৰ বাবে মনোনীত হৈছিল এঘাৰবাৰ আৰু সাহিত্যৰ নোবেলৰ বাবে মনোনীত হৈছিল ১৬বাৰ। তেওঁ বহুতো গ্ৰন্থ ৰচনা কৰি থৈ গৈছে। তেওঁ ৰচনা কৰা গ্ৰন্থসমূহ হৈছে-The philosophy of Rabindranath Tagore, Indian Philosophy, The Hindu View of Life, An Idealist View of Life, Eastern Religions and Western Thought আদি।