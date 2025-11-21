৬০ৰ উৰ্ধৰ লম্পটৰ কামনাৰ বলি আঠ বছৰীয়া নাবালিকা

ডিজিটেল ডেস্কঃ তামাৰহাটত সংঘটিত জঘন্য ঘটনা । ৬০ৰ উৰ্ধৰ লম্পট লোকৰ কামনাৰ বলি এগৰাকী আঠ বছৰীয়া নাবালিকা । ৰাইজে হাতে লোটে ধৰি গতালে আৰক্ষীক । লম্পট লোকজন বিছনদৈ গাঁৱৰ নাছিৰুদ্দিন শ্বেখ।
উল্লেখ্য যে নাছিৰুদ্দিনে এগৰাকী নাবালিকাক ফুচুলাই নিছিল অন্য ঠাইলৈ। সেই ঠাইতে বলপূৰ্বক ভাৱে নাবালিকাগৰাকীৰ লগত লিপ্ত হৈছিল অপকৰ্মত ।
তাৰোপৰি নাবালিকা গৰাকীয়ে চিঙৰ বাখৰ কৰাত সেই স্থানত উপস্থিত হয় স্থানীয় লোক । তাৰ পাছতে দুয়োকে অসংযত অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰি আটক কৰে স্থানীয় ৰাইজে ।
প্ৰাণিধানযোগ্য যে এই ঘটনাৰ পাছতে উত্তম মধ্যম শোধাই গতাই দিয়ে পাগলাহাট আৰক্ষীক। উল্লেখ্য যে লম্পট নাছিৰুদ্দিনৰ আছে একাধিক পত্নী । দোষীৰ উচিত শাস্তি দাবী কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে ।