চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা অসম

জনজাতিকৰণৰ প্ৰতিবেদন দাখিলৰ পাছতে কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ মাজত আনন্দ-উল্লাস

অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলা আক্ৰাছুৰ কৰ্ম-কৰ্তাই ফটকা ফুটাই আনন্দ উল্লাস কৰা পৰিলক্ষিত হয়

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
p

ডিজিটেল ডেস্কঃ বিধানসভাত দাখিল হ’ল ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ মন্ত্ৰীগোটৰ প্ৰতিবেদন। সদনত প্ৰতিবেদন দাখিলৰ পাছত এই প্ৰতিবেদন প্ৰেৰণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ।প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিলে মন্ত্ৰীগোটৰ অধ্যক্ষ ৰণোজ পেগুৱে। তিনিগৰাকী মন্ত্ৰীৰ তত্বাৱধানত প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল এই প্ৰতিবেদন।


বিধানসভাত ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ মন্ত্ৰীগোটৰ প্ৰতিবেদন দাখিলৰ পাছতে কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ লোকৰ মাজত আনন্দ উল্লাস । অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলা আক্ৰাছুৰ কৰ্ম-কৰ্তাই ফটকা ফুটাই আনন্দ উল্লাস কৰা পৰিলক্ষিত হয় । 127 B ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আনন্দ উল্লাস কৰা পৰিলক্ষিত হয় ।

গোৱালপাৰা