আজি আহমেদাবাদত নিউজিলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে টি-২০ বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত টীম ইণ্ডিয়া

আজি T20 বিশ্বকাপৰ ফাইনেল মেচ। আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোডী ষ্টেডিয়ামত সন্ধিয়া ৭ বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব মেচখন।

author-image
Asomiya Pratidin
1
  • আজি T20 বিশ্বকাপৰ ফাইনেল মেচ
  • নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে যুঁজত নামিব টীম ইণ্ডিয়া
  • আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোডী ষ্টেডিয়ামত সন্ধিয়া ৭ বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব মেচখন
  • সূৰ্যকুমাৰ যাদৱৰ নেতৃত্বত খেলপথাৰত নামিব টীম ইণ্ডিয়া

T20 বিশ্বকাপ ক্রিকেট