আজি আহমেদাবাদত নিউজিলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে টি-২০ বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত টীম ইণ্ডিয়া

&quot; \u0986\u099c\u09bf T20 \u09ac\u09bf\u09b6\u09cd\u09ac\u0995\u09be\u09aa\u09f0 \u09ab\u09be\u0987\u09a8\u09c7\u09b2 \u09ae\u09c7\u099a \u09a8\u09bf\u0989\u099c\u09c0\u09b2\u09c7\u09a3\u09cd\u09a1\u09f0 \u09ac\u09bf\u09f0\u09c1\u09a6\u09cd\u09a7\u09c7 \u09af\u09c1\u0981\u099c\u09a4 \u09a8\u09be\u09ae\u09bf\u09ac \u099f\u09c0\u09ae \u0987\u09a3\u09cd\u09a1\u09bf\u09af\u09bc\u09be \u0986\u09b9\u09ae\u09c7\u09a6\u09be\u09ac\u09be\u09a6\u09f0 \u09a8\u09f0\u09c7\u09a8\u09cd\u09a6\u09cd\u09f0 \u09ae\u09cb\u09a1\u09c0 \u09b7\u09cd\u099f\u09c7\u09a1\u09bf\u09df\u09be\u09ae\u09a4 \u09b8\u09a8\u09cd\u09a7\u09bf\u09df\u09be \u09ed \u09ac\u099c\u09be\u09f0 \u09aa\u09f0\u09be \u0985\u09a8\u09c1\u09b7\u09cd\u09a0\u09bf\u09a4 \u09b9&amp;#x27;\u09ac \u09ae\u09c7\u099a\u0996\u09a8 \u09b8\u09c2\u09f0\u09cd\u09af\u0995\u09c1\u09ae\u09be\u09f0 \u09af\u09be\u09a6\u09f1\u09f0 \u09a8\u09c7\u09a4\u09c3\u09a4\u09cd\u09ac\u09a4 \u0996\u09c7\u09b2\u09aa\u09a5\u09be\u09f0\u09a4 \u09a8\u09be\u09ae\u09bf\u09ac \u099f\u09c0\u09ae \u0987\u09a3\u09cd\u09a1\u09bf\u09af\u09bc\u09be &quot;