- জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ গোচৰৰ শুনানি।
- বেংক একাউণ্ট ফ্রিজ কৰাৰ ক্ষেত্রত BNSSৰ ধাৰা ১০৭ মানি চলা নাছিল।
- শ্যামকানুৰ বেংক একাউণ্ট খুলি দিয়াৰ নিৰ্দেশ আদালতৰ।
- সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ ছিংগাপুৰৰ কৰ’নাৰ্ছ প্রতিবেদন দাখিল প্রসংগ।
- ইতিমধ্যে ছিংগাপুৰৰ বহু নথি আৰক্ষীয়ে সংগ্রহ কৰি অভিযোগনামাৰ লগত দিছে।
- ছিংগাপুৰৰ পৰা নথি আনি দিবলৈ BNSS-এ আদালতক ক্ষমতা দিয়া নাই।
- তাৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে আবেদন কৰিব পাৰে।
- সিদ্ধাৰ্থৰ মহাবীৰ একুৱা সন্দৰ্ভত ১৯ মাৰ্চত হ’ব শুনানি।
- ১৯ মাৰ্চত জুবিন হত্যাৰ গোচৰৰো পৰৱৰ্তী শুনানি।