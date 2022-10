ডিজিটেল ডেস্কঃ ২০২২ বৰ্ষৰ বাবে চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ নবেল বঁটা ঘোষণা কৰা হৈছে। এইবাৰ এই বঁটা লাভ কৰিছে চিকিৎসা বিজ্ঞানী স্বন্তে পাবোৱে। পাবোৱে concerning the genomes of extinct hominins and human evolution শীৰ্ষক আৱিস্কাৰৰ বাবে এই বঁটা লাভ কৰিছে।