গুৱাহাটীত মুকলি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে 'বহনক্ষম পৰ্যটন কেন্দ্ৰ'

ডিজিটেল সংবাদ, সোণাপুৰঃ মঙলবাৰে সোণাপুৰস্থিত অসম ডনবস্কো বিশ্ববিদ্যালয় (এডিবিইউ), গুৱাহাটীত চেণ্টাৰ ফৰ ৰেচপন্সিবল বিজনেছ (চিআৰবি) আৰু ফ্ৰান্সৰ আতিথ্য শৃংখল এক’ৰ-ন’ভ’টেল গুৱাহাটীৰ সহযোগত, বিজনেছ কল’বেৰেটিভ ইনিচিয়েটিভ অন ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট, ক্লাইমেট একচন এণ্ড ইনক্লুছিভিটি প্ৰকল্পৰ অধীনত চেণ্টাৰ ফৰ ছাষ্টেনেবল টুৰিজিম ফৰ দ্য নৰ্থ ইষ্টাৰ্ন ৰিজিঅ’ন (এনইআৰ) উদ্বোধন কৰা হয় ।
উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত সৰ্বাংগীন বৃদ্ধি, বহনক্ষমতা আৰু জলবায়ু কাৰ্য্যক প্ৰসাৰিত কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে, বহনক্ষম উন্নয়নৰ লক্ষ্য (এছডিজি)ৰ ওপৰত ব্যৱসায়ীসকলৰ সৈতে সহযোগিতা শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিচাপে বিবেচিত হৈছে। জৈৱ বৈচিত্ৰ্য আৰু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ অন্যতম চহকী অঞ্চল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত দায়িত্বশীল পৰ্যটন আৰু জীৱিকা উৎপাদনৰ অপৰিসীম সম্ভাৱনা আছে। তথাপিও আন্তঃগাঁথনি, দক্ষতা আৰু বজাৰত প্ৰৱেশৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যাহ্বান হৈয়েই আছে।
চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে গুৱাহাটীত চি আৰ বিয়ে আহ্বান কৰা এক আলোচনাত অঞ্চলটোৰ পৰ্যটন, বস্ত্ৰ আৰু কৃষি জৈৱ বৈচিত্ৰ্য খণ্ডত সম্প্ৰদায় পৰিচালিত, বহনক্ষম ব্যৱসায়িক আৰ্হিৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা হয়। নতুন কেন্দ্ৰটোৱে গৱেষণা, প্ৰশিক্ষণ, সামৰ্থ্য বিকাশ, আৰু ব্যৱসায়-সম্প্ৰদায়ৰ সংযোগৰ বাবে এক কেন্দ্ৰ হিচাপে কাম কৰিব। ইয়াৰ লক্ষ্য হ’ব জৈৱ বৈচিত্ৰ্য আৰু সংস্কৃতিৰ স্থানীয় ৰক্ষকসকলক বিশ্বব্যাপী বহনক্ষমতাৰ কাঠামোৰ সৈতে একত্ৰিত কৰা, পৰ্যটন উন্নয়ন নিশ্চিত কৰা যিটো অন্তৰ্ভুক্ত, সমতাপূৰ্ণ, আৰু পৰিৱেশৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা।