চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা অসম

ডবকাত ভুৱা পাচপোৰ্টৰ কাৰখানা : সন্দেহজনক পাকিস্তানী নাগৰিকক আটকৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছে ন ন তথ্য

ডবকাৰ মোৰাঝাৰৰ সন্দেহজনক পাকিস্তানী নাগৰিকক আটকৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছে ন ন তথ্য। সন্দেহজনক আবুল কালামে দাবী কৰা মতে তেওঁৰ পিতৃ আব্দুৰ ৰৌফক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
137

ডিজিটেল সংবাদ, ডবকা : ডবকাৰ মোৰাঝাৰৰ সন্দেহজনক পাকিস্তানী নাগৰিকক আটকৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছে ন ন তথ্য। সন্দেহজনক আবুল কালামে দাবী কৰা মতে তেওঁৰ পিতৃ আব্দুৰ ৰৌফক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে।

Advertisment

WhatsApp Image 2025-08-21 at 12.29.35 PM

আনহাতে ভুৱা পাচপোৰ্ট প্ৰস্তুত কৰা ফখৰ উদ্দিন লস্কৰ নামৰ দালালটোকো আটক কৰে মোৰাঝাৰ আৰক্ষীয়ে। দালালটোৱে ৭ হাজাৰ টকাৰ বিনিময়ত পাচপোৰ্ট প্ৰস্তুত কৰা বুলি আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে।

WhatsApp Image 2025-08-21 at 12.29.14 PM

লগতে আবুল কালামৰ পাকিস্তানত লিংক থকাৰ সম্ভেদ পাইছে আৰক্ষীয়ে। পাৰপত্ৰখনত পাকিস্তানৰ ভিছা লগোৱা থকাৰ কথাও আহিছে পোহৰলৈ। ইতিমধ্যে ঘটনাটোৰ সম্পৰ্কত হোজাই আৰক্ষী অধীক্ষকে উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৷

মোৰাঝাৰ