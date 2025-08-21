ডবকাত ভুৱা পাচপোৰ্টৰ কাৰখানা : সন্দেহজনক পাকিস্তানী নাগৰিকক আটকৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছে ন ন তথ্য

ডিজিটেল সংবাদ, ডবকা : ডবকাৰ মোৰাঝাৰৰ সন্দেহজনক পাকিস্তানী নাগৰিকক আটকৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছে ন ন তথ্য। সন্দেহজনক আবুল কালামে দাবী কৰা মতে তেওঁৰ পিতৃ আব্দুৰ ৰৌফক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে।
আনহাতে ভুৱা পাচপোৰ্ট প্ৰস্তুত কৰা ফখৰ উদ্দিন লস্কৰ নামৰ দালালটোকো আটক কৰে মোৰাঝাৰ আৰক্ষীয়ে। দালালটোৱে ৭ হাজাৰ টকাৰ বিনিময়ত পাচপোৰ্ট প্ৰস্তুত কৰা বুলি আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে।
লগতে আবুল কালামৰ পাকিস্তানত লিংক থকাৰ সম্ভেদ পাইছে আৰক্ষীয়ে। পাৰপত্ৰখনত পাকিস্তানৰ ভিছা লগোৱা থকাৰ কথাও আহিছে পোহৰলৈ। ইতিমধ্যে ঘটনাটোৰ সম্পৰ্কত হোজাই আৰক্ষী অধীক্ষকে উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৷