লামডিং আৰক্ষীৰ সফলতা

New Update
- লামডিং আৰক্ষীৰ বৃহৎ সাফল্য
- মাণিকপুৰৰ বঙাইগাঁৱৰ পৰা চুৰি সামগ্ৰী
- মাণিকপুৰৰ বঙাইগাঁৱৰ পৰা চুৰি সামগ্ৰী সহ এজন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ
- সহ এজন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ
- কৃষ্ণ চাহা নামৰ এজন ৰে'লৱে ঠিকাদাৰৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত যুৱকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে লামডিং আৰক্ষীয়ে
- কৃষ্ণ চাহা নামৰ ৰে'লৱে ঠিকাদাৰৰ কেম্পৰ পৰা যোৱা একমাহ পূৰ্বে চুৰি হৈছিল বহু সামগ্ৰী
- যুৱকজনৰ পৰা এটা ডিজেল হোণ্ডা জেনেৰটৰ, পাইপ জইন মেচিন আৰু এটা ৱেল্ডিং মেচিন জব্দ কৰে
- যুৱকজনৰ নাম পিৰবক্সো আলি বুলি জানিব পৰা গৈছে
- যুৱকজনক সোধা পচা কৰি লামডিং আৰক্ষী শঙ্কৰ দেৱ নগৰ আদালত লৈ প্ৰেৰণ কৰে