দিল্লীৰ তুৰ্কমান গোটত চলিল প্ৰসাশনৰ বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান

ডিজিটেল ডেস্কঃ দিল্লীৰ তুৰ্কমান গোটত চলিল প্ৰসাশনৰ উচ্ছেদ অভিযান। দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে ৰামলীলা ময়দানৰ সমীপৰ চৈয়দ ফয়েজ ইলাহী মছজিদত চলিল প্ৰসাশনৰ উচ্ছেদ অভিযান। নিশা ১ বজাৰ পৰা পুৱালৈ প্ৰসাশন আৰু পৌৰ নিগমে চলালে এই বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান।
উল্লেখযোগ্য যে, এই উচ্ছেদ চলি থকাৰ সময়তে আৰক্ষীলৈ লক্ষ্য কৰি একাংশই কৰিলে শিলাবৰ্ষণ। এই শিলাবৰ্ষণৰ ফলত আহত হয় ৫ জন আৰক্ষী।
ইপিনে ঘটনা সন্দৰ্ভত অঞ্চলটোত অব্যাহত আছে উত্তেজনা। পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ কৰিবলগীয়া হয়। বৰ্তমান পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণত আছে বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিছে।