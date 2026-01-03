আইএমকেৰ উদ্দেশ্য আগবঢ়াবলৈ বৰপেটা, চিৰাঙত ১১ জেহাদীয়ে সংগ্ৰহ কৰিছিল ধন

New Update
- STF-য়ে ১১ জেহাদী গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছে ভয়ংকৰ তথ্য
- IMKৰ উদ্দেশ্য আগবঢ়াবলৈ বৰপেটা, চিৰাঙৰ বিভিন্ন অঞ্চলত সংগ্ৰহ কৰিছিল ধন
- এই আদৰ্শ প্ৰচাৰ কৰা মছজিদত হৈছিল ৰাষ্ট্ৰ বিৰোধী কথা
- জেহাদীৰ লক্ষ্য আছিল জেহাদ ইছলামৰ নামত হিংসাত্মক কাৰ্য সংঘটিত কৰা
- অসম, ত্ৰিপুৰাত সাম্প্ৰদায়িক অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰা লক্ষ্য আছিল জেহাদীকেইটাৰ
- সামাজিক মাধ্যমক ব্যৱহাৰ কৰিছিল জেহাদীকেইটাই
- এই উদ্দেশ্য পূৰণৰ বাবে বৰপেটাৰ আমীৰ নাছিমুদ্দিনে ২০২৪ত বাংলাদেশত গ্ৰহণ কৰিছিল প্ৰশিক্ষণ
- লগতে প্ৰশিক্ষণ লৈছিল ত্ৰিপুৰাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা আন এটা জেহাদীয়ে