চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা অসম

শ্ৰীভূমিৰ নিলামবাজাৰত জব্দ ১ কোটি টকা মূল্যৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী

শ্ৰীভূমি জিলাৰ নিলামবাজাৰ আৰক্ষীয়ে গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত অভিযান চলাই বৃহৎ পৰিমাণৰ নিষিদ্ধ য়াবা টেবলেট জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়।

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
graasw

ডিজিটেল সংবাদ, শ্ৰীভূমিঃ শ্ৰীভূমি জিলাৰ নিলামবাজাৰ আৰক্ষীয়ে গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত অভিযান চলাই বৃহৎ পৰিমাণৰ নিষিদ্ধ য়াবা টেবলেট জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়।

ডিএছপি ৰিতুৰাজ মজুমদাৰ আৰু নিলামবাজাৰ থানাৰ অ’চি আনন্দ মোডীৰ নেতৃত্বত এটা বিশাল আৰক্ষী দলে এই অভিযান চলাইছিল। অভিযানত জমিৰ উদ্দিন নামৰ এজন যুৱকক আটক কৰা হয়।

WhatsApp Image 2026-03-01 at 6.04.28 AM

তালাচীৰ সময়ত জমিৰ উদ্দিনৰ পৰা মুঠ ২০ হাজাৰ য়াবা টেবলেট উদ্ধাৰ কৰা হয়। উদ্ধাৰ কৰা টেবলেট খিনিৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় এক কোটি টকা হ’ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে। আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে।

শ্ৰীভূমি