জামুগুৰিহাটৰ টুপীয়াত শ্ৰী শ্ৰী শিৱ মহাপুৰাণ মহাযজ্ঞৰ আয়োজন

ডিজিটেল সংবাদ, জামুগুৰিহাটঃ জামুগুৰিহাটৰ টুপিয়াৰ নাগেশ্বৰ শিৱালয় প্ৰাংগনত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে শ্ৰীশ্ৰী শিৱ মহাপুৰাণ মহাযজ্ঞ ৷ বিগত ৬ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা শিৱ মহাপুৰাণ মহাযজ্ঞ ভাগ ১৫ ফেব্ৰুৱাৰী লৈকে চলিব বুলি আয়োজক জানিবলৈ দিছে।
এই শ্ৰী শ্ৰী শিৱ মহাপুৰাণ মহাজ্ঞান যজ্ঞভাগ অঞ্চলটোৰ ধৰ্মপ্ৰাণ ব্যক্তি স্বৰ্গীয় বিষ্ণুলাল পাঠক আৰু তেখেতৰ পিতৃ কূলৰ উদ্ধাৰৰ লক্ষেৰে আয়োজন কৰিছে দধীৰাম পাঠক আৰু পৰীয়ালবৰ্গই ৷ গাওঁবাসীৰ লগতে বিশ্বশান্তি কামনাৰে আয়োজিত এই শ্ৰীশ্ৰী শিৱ মহাপুৰাণ মহাযজ্ঞ উপলক্ষে যোৱা ৬ ফেব্ৰুৱাৰী পুৱাই বৰুণ আহ্বান কৰি জীয়া ভৰলী নৈ পৰা শতাধিক মহিলাই কলহত পানী ভৰাই জল যাত্ৰা কৰা হয় ৷ ইয়াৰ পিছতেই কথা প্ৰবচক চৈতন্য চৰণ সত্যনাথ অগস্তিয়ে শিৱ পুৰাণ বিষয়ে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক কথা শ্ৰৱণ কৰায় ৷ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানটিত পৰিয়ালবৰ্গৰ হৈ দধীৰাম পাঠকে অংশগ্ৰহণকাৰী সকলো ভক্ত প্ৰাণ ৰাইজক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে৷