যুদ্ধ হ'লে মিনিটতে ধূলি হৈ যাব ভেনিজুৱেলা...

ভেনিজুৱেলাত আমেৰিকাই সামৰিক আক্ৰমণ চলাই ৰাষ্ট্ৰপতি নিকোলাছ মাডুৰো আৰু তেওঁৰ পত্নীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। এই অভিযান চলাইছিল আমেৰিকাৰ অভিজাত ডেল্টা ফৰ্চে। এই ঘটনাৰ পিছতে বিশ্বজুৰি প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে যদিহে এই

ভেনিজুৱেলাৰ দৰে এখন দুৰ্বল আৰু সৰু দেশৰ ওপৰত আমেৰিকাৰ দৰে এক মহাশক্তিয়ে কৰা আক্ৰমণক লৈ  বিশ্বজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। পৰাপক্ষত ভেনিজুৱেলাই প্ৰত্যক্ষ যুদ্ধ কৰিবলৈ সাহস নকৰে আমেৰিকাৰ বিৰুদ্ধে। কিন্তু যদিহে যুদ্ধ হয়, তেন্তে মাত্ৰ কেইটামান ছেকেণ্ডতে ভেনিজুৱেলাক ধূলিৰ সৈতে মিলাই দিব পাৰে আমেৰিকাই। দুয়োখন দেশৰ সামৰিক শক্তিৰ দিশ সামৰি এক বিশেষ প্ৰতিবেদন...

যদিও ভেনিজুৱেলাৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীয়ে শেষ উশাহলৈকে যুঁজিবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে, তথাপিও সামৰিক সামৰ্থ্যৰ পৰিসংখ্যাই দুয়োখন দেশৰ মাজত এক উল্লেখযোগ্য ভাৰসাম্যহীনতা প্ৰকাশ কৰিছে। গ্ল’বেল ফায়াৰ ইনডেক্স,  অনুসৰি সামৰিক শক্তিৰ ক্ষেত্ৰত আমেৰিকাই প্ৰথম স্থান লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ভেনিজুৱেলা ৫০ নম্বৰ স্থানত আছে। ইয়াৰ পৰা স্পষ্টকৈ বুজা যায় যে ভেনিজুৱেলা আমেৰিকাৰ দৰে মহাশক্তিৰ সন্মুখত একোৱেই নহয়।

ভেনিজুৱেলাৰ সশস্ত্ৰ বাহিনীক ৰাষ্ট্ৰীয় বলিভাৰিয়ান সশস্ত্ৰ বাহিনী বুলি জনা যায়। এই শক্তি মূলতঃ দেশৰ আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তা আৰু চৰকাৰী স্থিতিশীলতা বজাই ৰাখিবলৈ সৃষ্টি কৰা হৈছিল। বৰ্তমান ইয়াৰ সক্ৰিয় সামৰিক শক্তি প্ৰায় ১ লাখ ৯০ হাজাৰ বুলি অনুমান কৰা হৈছে।

ইয়াৰ উপৰিও সংৰক্ষিত বাহিনীত প্ৰায় ৮ হাজাৰ সৈনিক আছে। যদি অৰ্ধসামৰিক বাহিনী আৰু মিলিচীয়াকো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় তেন্তে মুঠ সংখ্যা প্ৰায় ২ লাখ ২০ হাজাৰ হয়। কাগজত এই সংখ্যা শক্তিশালী যেন লাগিলেও প্ৰশিক্ষণ, সম্পদ, প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত এই শক্তি সীমিত বুলি গণ্য কৰা হয়।

ভেনিজুৱেলাৰ বায়ুসেনাৰ মুঠ প্ৰায় ২২৯খন বিমান আছে। ইয়াৰে বেছিভাগেই পুৰণি ৰাছিয়ান মডেল, যেনে Su-30MK2। আধুনিক লুকাই চুৰকৈ যুঁজাৰু বিমান বা উন্নত বায়ু প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ তীব্ৰ নাটনি হৈছে। আধুনিক ক্ষেপণাস্ত্ৰ আৰু নিখুঁত বিমান আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে এই বিমানসমূহৰ ফলপ্ৰসূতা সীমিত বুলি ধৰা হয়।

স্থল বাহিনীত প্ৰায় ১৭০ৰ পৰা ২০০ টা টেংক আৰু প্ৰায় ৮,৮০০ টা সাজসজ্জিত বাহন আছে, যিবোৰো বেছিভাগেই পুৰণি আৰু সীমিত প্ৰযুক্তিৰ। নৌসেনাৰ কথা ক’বলৈ গ’লে ভেনিজুৱেলাত সৰু যুদ্ধজাহাজ আৰু ক’ষ্ট গাৰ্ড নাও আছে যদিও কোনো বিমানবাহী জাহাজ বা ডাঙৰ সামুদ্ৰিক আক্ৰমণৰ ক্ষমতা নাই।

ভেনিজুৱেলাৰ বাৰ্ষিক প্ৰতিৰক্ষা বাজেট প্ৰায় ৪ৰ পৰা ৫ বিলিয়ন ডলাৰ হ’ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে। আধুনিক অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ, নতুন প্ৰযুক্তি, আৰু লজিষ্টিক সহায়ৰ বাবে এই বাজেট দুখজনকভাৱে অপৰ্যাপ্ত বুলি গণ্য কৰা হৈছে। অৰ্থনৈতিক সংকট আৰু নিষেধাজ্ঞাৰ বাবে সামৰিক আধুনিকীকৰণ বহুদিনৰ পৰা স্থবিৰ হৈ আছে।

এতিয়া আমেৰিকাৰ সামৰিক শক্তিৰ কিছু আভাস দিব বিচাৰিছো।  আমেৰিকাক বিশ্বৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী সামৰিক শক্তি হিচাপে পৰিচিত। আমেৰিকাৰ সেনাবাহিনীৰ প্ৰায় ১৩ লাখ সক্ৰিয় সেৱাৰ সদস্য আছে। তদুপৰি ৰিজাৰ্ভ আৰু নেচনেল গাৰ্ডকে ধৰি এই সংখ্যা প্ৰায় ২১ লাখ হয়, যিটো ভেনিজুৱেলাতকৈ বহুগুণ বেছি।

আমেৰিকাৰ হাতত ১৩ হাজাৰৰো অধিক সামৰিক বিমান আছে, য’ত আছে এফ-২২ আৰু এফ-৩৫ৰ দৰে অত্যাধুনিক চুৰিকাঘাত যুঁজাৰু বিমান। এই বিমানসমূহে ৰাডাৰ এৰাই চলি নিখুঁত আক্ৰমণ কৰিবলৈ সক্ষম। সামুদ্ৰিক শক্তিৰ ক্ষেত্ৰত আমেৰিকাৰ নৌসেনাৰ হাতত ১১খন পাৰমাণৱিক বিমানবাহী জাহাজকে ধৰি প্ৰায় ৪৪০খন যুদ্ধজাহাজ আছে।

 ইয়াৰ উপৰিও মিছাইল ধ্বংসকাৰী জাহাজ, পাৰমাণৱিক চাবমেৰিন আৰু দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ আক্ৰমণৰ ক্ষমতাই সাগৰত আমেৰিকাক অতুলনীয় কৰি তুলিছে। আমেৰিকাৰ হাতত আছে বিশাল পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰভাণ্ডাৰ। ইয়াৰ বিশ্বব্যাপী সামৰিক ঘাটি, উপগ্ৰহ নেটৱৰ্ক, মহাকাশ বাহিনী, আৰু চাইবাৰ যুদ্ধৰ ক্ষমতাৰ লগতে ই প্ৰতিটো স্তৰতে সুবিধা লাভ কৰে। 

যৌথ আদেশ ব্যৱস্থা আৰু বাস্তৱ সময়ৰ চোৰাংচোৱাই আমেৰিকাক যিকোনো সংঘাতত দ্ৰুত আৰু নিৰ্ণায়ক হ’বলৈ সক্ষম কৰে। যদিহে আমেৰিকা আৰু ভেনিজুৱেলাৰ মাজত প্ৰত্যক্ষ যুদ্ধ আৰম্ভ হয়, তেন্তে ভেনিজুৱেলা প্ৰত্যক্ষ সংঘৰ্ষৰ পৰা নিজকে ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিব।

প্ৰযুক্তি, অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ, বাজেট, সম্পদৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিটো ফ্ৰণ্টতে আমেৰিকা শ্ৰেষ্ঠ। ভেনিজুৱেলাৰ একমাত্ৰ বিকল্প হ’ল গতানুগতিক যুদ্ধৰ পৰিৱৰ্তে গেৰিলা কৌশল, স্থানীয় যুদ্ধকৌশল আৰু দীৰ্ঘদিনীয়া অসমতাপূৰ্ণ সংঘাতৰ আশ্ৰয় লোৱা। কিন্তু এই কৌশল সীমিত সময়ৰ বাবেহে ফলপ্ৰসূ হ’ব পাৰে।

