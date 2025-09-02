মাজ আকাশত বিমানত ওলাল বিজুতি! জৰুৰী লেণ্ডিং...

ডিজিটেল ডেস্কঃ পুণেৰ পৰা দিল্লী অভিমুখী স্পাইচজেটৰ এখন বিমান আজি মাজ আকাশতে ত্ৰুটিৰ সন্মুখীন হোৱাত পুণে বিমানবন্দৰলৈ ঘূৰি আহে আৰু জৰুৰীকালীন অৱস্থাত সুৰক্ষিতভাৱে অৱতৰণ কৰে। ফ্লাইট এছ জি ৯৩৭, বোইং ৭৩৭ বিমানখন পুৱা ৬:৪০ বজাত নিৰ্ধাৰিত সময়তকৈ ৪০ মিনিট পলমকৈ পুণেৰ পৰা উৰা মাৰিছিল আৰু দিল্লীত ৮:১০ বজাত অৱতৰণৰ কথা আছিল।
কিন্তু উৰণৰ পাছতে বিমানখনৰ ফ্লেপ ট্ৰেনজিট লাইট জ্বলি উঠিছিল, যাৰ ফলত পাইলটসকলে মানক প্ৰট’কল অনুসৰি পৰীক্ষা কৰে আৰু সুৰক্ষাৰ বাবে পুণেলৈ ঘূৰি যোৱাৰ সিদ্ধান্ত লয়। প্ৰায় এঘণ্টাৰ পাছত বিমানখন জৰুৰীকালীন অৱস্থাত সুৰক্ষিতভাৱে অৱতৰণ কৰে।
স্পাইচজেটৰ মতে, যাত্ৰীসকল স্বাভাৱিকভাৱে বিমানৰ পৰা নামি আহে আৰু কোনো আঘাতৰ খবৰ পোৱা নাই। প্ৰভাৱিত যাত্ৰীসকলক বিকল্প ফ্লাইটৰ ব্যৱস্থা বা সম্পূৰ্ণ ধনৰ ঘূৰাই দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছে। বিমানখনৰ ত্ৰুটিৰ বিষয়ে বিশদ পৰীক্ষা চলি আছে। এই ঘটনাই বিমানৰ সুৰক্ষাৰ বিষয়ে উদ্বেগৰ সৃষ্টি কৰিছে।