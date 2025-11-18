তুমিয়েই নাই, কাক ক'ম- শুভ জন্মদিন...

মৃদুল কুমাৰ সন্দিকৈ
বাটৰে শেষতে আমি বাট চাওঁ তোমালে। তুমি কোৱাৰ দৰে তুমি আহিলেহে বুকুলে শাওন নামে। তোমাৰ অবিহনে আমাৰ সকলোৰে উকা হৈ ৰয় ফাগুন। সেয়ে তুমি আমাৰ ইমান আপোন।
তুমি ৰৈ গ'লা বুকুত চিনাকি নুপুৰৰ ৰুণ-জুন হৈ। তুমি গুচি যোৱাৰ বেদনা মনত লৈয়ে নিয়ৰত সৰা ফুল বুটলিছো আজি। তোমাৰ অবিহনে,তোমাৰ গীত নুশুনিলে কাৰো মন নভৰে। সপোন নিবিৰ অচিনাকি নিশা অশ্ৰু আৰু আৱেগৰ মাজত তুমি জী উঠা।
মন গহনত বিচাৰিলেই তোমাক পাওঁ। সেয়াই সপোনৰ দিঠক! দিন-ৰাতি প্ৰতি পল তোমাৰেই গুণগুণনি উঠে সুৰ হৈ। জাকে জাকে আকাশত উৰা আশাৰ পখীয়ে দি যায় তোমাৰ বতৰা।য'তেই নাথাকা তুমি, উলাহেৰে জিৰোৱাহি আমাৰ হিয়াৰ চুবুৰিত।
কাৰ পৰশ,কাৰ উশাহ, কাৰ সুৱাস জীয়াই থাকিবলৈ লাগে আমাক? তুমিতো জানা। হুমুনিয়াৰ চেঁচা দুখে তোমাক সামৰি থ'লেও তুমি গোৱা সেই গানে তোমাক জীয়াই তোলে। এখিলা শুকান সৰা পাত নাছিলা তুমি, তোমাৰ বৰণ ৰ'দৰ দৰে, তোমাৰ সপোন সুৰৰ সৈতে।
নাহৰৰ পাতত মেঘৰ ছায়াই নাচিলে,ৰ'দ হৈ জিলিকিব ফুল। মুগ্ধ হিয়াত এতিয়া কেৱল তুমি। অন্ধ আকাশৰ ৰুদ্ধ বতাহত দিশহাৰা জনতাৰ কথা ক'বলৈ তুমি নাথাকিলেও আছে তোমাৰ গান।তুমি স্বপ্নৰ বাহক। তোমাৰ দুচকুত ভাহিছিল মাথো মুকুতিৰ শুদ্ধ পথ।
উজাগৰি বুকুত সাৰে ৰয় নিশা। আন্ধাৰে নাজানে সময়ৰ হিচাপ।উন্মাদ হৈ বিচাৰি ফুৰিছে চৌদিশে তোমাক।দুখৰ জুই জ্বলি ছাই হ'ল। গানবোৰ প্ৰাণ হ'ল। দূৰৈৰ আকাশত জিলিকা জোনটো আমাৰ হ'ল। তুমি দেখিচানে তাৰ পৰা- কমা নাই মানুহৰ আগ্ৰহ।
আজিও মানুহবোৰ ব্যাকুল হৈ আছে তোমাৰ বাবেই। হাজাৰ চকুত আশা হৈ আছা তুমি। চকুতে চকুলো শুকায়। ৰৈ ৰৈ বুকু বিষায়। শেষ হৈও সকলো শেষ হৈ নাযায়। শেষৰ পাছত আৰু বহুত ৰৈ যায়। তাতেই তোমাৰ নামৰ এক সত্বাই শিপাই।
আগৰ দিনবোৰৰ দৰেই মাজ নিশা মানুহবোৰ ব্যস্ত হৈ পৰিল। তোমাৰ বাবেই চলিল আয়োজন। যদিও তুমি ভাল নোপোৱা এই দিন। তোমাৰ যুক্তিয়েই আছিল সুকীয়া। এটা বছৰ বাঢ়ি যোৱা মানে জীৱনৰ আয়ুস কমা।তুমি ভাৱিলেই সকলো কথা তোমাৰ দৰে নহয়, তেতিয়াও,এতিয়াও।
সোণাপুৰত বহু লোকৰ ভিৰ। এতিয়া মানুহে তোমাক বিচাৰি তালৈকে যায়। নিশা ১২ বজাৰ আগৰে পৰা মানুহবোৰ ৰৈ আছিল। হাতত আছিল কেক,গামোছা,নাহৰৰ পুলি। মাজ নিশাই কাটিলে বহুতে কেক। ঠায়ে ঠায়ে আয়োজন চলিল তোমাক ভাল পোৱা মানুহবোৰৰ।
কিমান যে হেঁপাহ তোমালৈ। কাহিলিপাৰৰ তোমাৰ বাসগৃহতো বহু লোকৰ সমাগম ঘটিল। এয়া একো নতুন কথা নাছিল। তোমাৰ বাবেই আছিল এই দিন। কোনোবাই প্ৰতিমূৰ্তি সাজিছে তোমাৰ। তেনে এটা প্ৰতিমূৰ্তি এই বিশেষ দিনটোতে তোমাৰ নামত উচৰ্গা কৰিছে তোমাৰ পাপুৱে।
বাকী কি হৈ আছে বাদ দিয়া। আজি নাপাতো এই কথা। এটাই মাথো কামনা, তোমাৰ নামৰ এই আৱেগৰ জুইকুৰা হ'ব নালাগে ধানখেৰৰ জুই। আধাপুৰা আৱেগত পাহৰণি হৈ ৰৈ যাব নালাগে সোঁৱৰণি। সদায় মনত ৰাখক তোমাক।
মানুহ সদায় মানুহ নহয়। মানুহ হয় কেতিয়াবা অমানুহ। মানুহ হয় কেতিয়াবা অভিনেতা। তোমাৰ হৈ চকু পানী টোকা বহু ছপ্নবেশী মানুহ দেখিছে মানুহে! যিসকলে অন্তঃকৰণে ভাল পাইছিল, তেওঁলোকৰ ভাল পোৱাত নাই স্বাৰ্থ, নাই ৰাজনীতি।
তেওঁলোকে ভাল পাই তোমাক। তেওঁলোকে ভাল পাই তোমাৰ গানক। তেওঁলোকৰ ভাল লাগে তোমাৰ মানৱ দৰদী মনটোক। তেওঁলোক সদায় আছে তোমাৰ স'তে। তেওঁলোকৰ বাবে তুমি জখলা নহয়, নহয় তুমি আত্মজহ কৰা এক আধাৰ।
আজি এইবোৰ কথা নকওঁ দিয়া। তুমিতো নিজেই সকলো বুজা। এতিয়াতো তুমি অন্তৰ্যামী হৈ সকলো দেখি আছা।তাৰ পাছত জানো আছে প্ৰয়োজন কিবা কোৱাৰ। ৫২ টা বছৰৰ আয়োজন তুমি নিজেই দেখিছিলা। সৰুতে তোমাৰ জন্মদিন পাতিছিল হয়তো মা-পাপুৱে।
তুমি তুমি হোৱাৰ পাছত তোমাৰ অনুৰাগীয়ে আয়োজন কৰিছিল সেই দিনৰ। আৰু আজি তোমাৰ অনুপস্থিতিত সকলোৱে আয়োজন কৰিছে এই দিনটোৰ। ১৯৭২ ৰ ১৮ নৱেম্বৰৰ পৰা ২০২৫ ৰ ১৮ নৱেম্বৰলৈ ৫৩টা বছৰ। কিন্তু আজি তুমি বিহীন তোমাৰ প্ৰথমটো জন্মদিন ! তুমিয়েই নাই কাক ক'ম- শুভ জন্মদিন...