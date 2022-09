৬৫০০ শ্ৰমিকৰ প্ৰাণৰ বিনিময়ত গঢ়ি উঠা ষ্টেডিয়ামত বিশ্ববাসীয়ে উপভোগ কৰিব পদশিল্পৰ ছন্দ...

''The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar''- এইদৰেই ২০১০ ত তৈল সম্পদত চহকী কাটাৰে লাভ কৰিছিল ফিফা বিশ্বকাপ ২০২২ অনুষ্ঠিত কৰাৰ স্বত্ব। ২০ নৱেম্বৰৰ পৰা ১৮ ডিচেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব বিশ্ব ক্ৰীড়াৰ মেগা ইভেণ্টখন। ইতিমধ্যে এই মেগা ইভেণ্টখনক লৈ বিশ্ববাসীৰ মাজত আৰম্ভ হৈছে ফুটবল জ্বৰ। ফুটবল প্ৰেমীৰ লক্ষ্যস্থান এতিয়া কাটাৰ।