গৰিমা-জুবিন অনুৰাগীয়ে পাবনে উত্তৰ?

জুবিনৰ অনুৰাগীৰ দৰেই পত্নী গৰিমা গাৰ্গৰ মনতো উদয় হৈছে বহু প্ৰশ্নৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যম,স্থানীয় সংবাদ মাধ্যম আৰু সামাজিক মাধ্যমযোগে গৰিমাই বহু কেইটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। যিবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ জুবিনৰ মৃত্যুৰ সত্য উদঘাটনৰ বাবে অতি প্ৰাসংগিক। পাবনে গৰিমা গাৰ্গে সেই প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ ? কাৰ প্ৰতি অভিযোগৰ আঙুলি উঠিছে গৰিমা গাৰ্গৰ? অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল বিশেষ প্ৰতিবেদন...
গৰিমা গাৰ্গকো ন্যায় লাগে। গৰিমা গাৰ্গৰ মনতো অলেখ প্ৰশ্ন। কিয় জুবিনক মৃত্যুমুখলৈ ঠেলি দিলে পৰিয়ালৰ দৰে জুবিনৰ কাষত থকা সিদ্ধাৰ্থ,শ্যামকানু,শেখৰহঁতে? প্ৰশ্ন কেৱল গৰিমা গাৰ্গৰে নহয়। এইবোৰ প্ৰশ্ন এতিয়া জুবিনক ভাল পোৱা লাখ লাখ অনুৰাগীৰ।
এটাই মাথো টেবলেট দিনটোত জুবিনে খাব লাগে নিয়মীয়াকৈ। সেই টেবলেটটো কিয় দিয়া নহ'ল সেইদিনা ছিংগাপুৰত? গৰিমাৰ চিধা প্ৰশ্ন- ছিজাৰ থকাৰ বাবেই জুবিনৰ বহু বাধা আছে।পানী, জুইৰ কাষলৈ যোৱাত চিকিতসকে সতৰ্কতা জাৰি কৰি থৈছে।
সিদ্ধাৰ্থহঁতে সেইবোৰ কথা জানিছিল।তাৰ পাছত কি কৰিলে ছিংগাপুৰত সিদ্ধাৰ্থই? একেলগে পানীত সাঁতুৰি দাদা-দাদা বুলি জুবিনৰ কাষতে থকা শেখৰৰ ভূমিকা লৈও সন্দিহান গৰিমা। গৰিমাকো ন্যায় লাগে এতিয়া।
প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ সহধর্মিণী গৰিমা শইকীয়া গার্গে সামাজিক মাধ্যমত ১০ দিনৰ ভিতৰত জুবিনৰ ন্যায়ৰ দাবী তুলিছে ইতিমধ্যে। সোণাপুৰৰ স্বামীৰ সমাধিস্থলীত উপস্থিত হৈ গৰিমাই #JusticeForZubeenGarg লিখি ডিজিটেল প্ৰতিবাদৰো আহ্বান জনাইছে।
জুবিনৰ ন্যায়ৰ দাবী তথা ১৯ ছেপ্টেম্বৰত সংঘটিত হোৱা ঘটনাৰ সঠিক উত্তৰ বিচাৰি অসমত ইতিমধ্যে এক সৰ্ববৃহৎ ডিজিটেল প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হৈছে। মুঠতে স্বামীৰ ন্যায়ৰ যুঁজখনত সৰ্বস্ব উজাৰি দিছে পত্নী গৰিমাৰ লগতে তেওঁৰ অনুৰাগী সকলে।
জুবিনক জোৰকৈ সাঁতুৰিবলৈ লৈ যোৱা লগতে সমগ্ৰ ঘটনাক গাফিলতি বুলি অভিযোগ কৰিছে গৰিমাই। তেওঁ লগতে কয় যে, সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰিত ভিডিঅ’বোৰৰ পৰা অতি স্পষ্ট যে জুবিন সেইদিনা অত্যন্ত ক্লান্ত হৈ পৰিছিল। সকলোৱে জানিছিল যে তেওঁৰ স্বাস্থ্যজনিত কিছু সমস্যা আছে। চিকিৎসকে তেওঁক পানী বা জুইৰ ওচৰলৈ নাযাবলৈ পৰামৰ্শ দিছিল। তেওঁক কেতিয়াও গাড়ী চলাবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল। তাৰ পাছতো তেওঁক কিয় য়ট পাৰ্টিলৈ লৈ যোৱা হৈছিল? কিয় লাইফ জেকেট নোহোৱাকৈ সাগৰত সাঁতুৰিবলৈ দিয়া হৈছিল?
গৰিমাই লগতে কয় যে, কোনোৱে তেওঁৰ সঠিক যত্ন লোৱা নাছিল কিয়? চিকিৎসাৰ বাবে কোনো ব্যৱস্থা কিয় নাছিল? তেওঁ কেৱল মোৰ স্বামী নাছিল, তেওঁ আছিল অসমৰ হৃদস্পন্দন, উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ হাৰ্টথ্ৰব। মই এনে গাফিলতি ক্ষমা কৰিব নোৱাৰা বুলিও ক্ষোভ উজাৰে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে।