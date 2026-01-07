ক'ত হেৰাল 'মায়াৱিনী'ৰ অনুৰূপা...

ভাস্কৰ শৰ্মা
সময়ৰ সোঁতত কেতিয়াবা সকলো হেৰাই যায়। কেতিয়াবা হেৰুওৱা ছন্দও বিচাৰি পোৱা যায় এই সময়ৰ সোঁততেই। আন আন ক্ষেত্ৰৰ লগতে ছবিজগততো সময়ে বাৰুকৈয়ে প্ৰভাৱ পেলাই গৈছে। সময়ৰ সোঁতত হেৰাই গৈছে বহু প্ৰতিশ্ৰুতিসম্পন্ন অভিনেতা- অভিনেত্ৰী।
যি সকলে এখন বা দুখন ছবি কৰাৰ পাছত আৰু কেতিয়াও ঘূৰি অহাৰ বাট বিচাৰি নেপাই, হেৰাই হৈছে মানুহৰ মনৰ পৰা। মানুহেও মনত ৰাখি থোৱা নাই তেনে শিল্পীৰ মুখ। কিন্তু তেওঁলোকে কৰি যোৱা কামৰ বাবে কেতিয়াবা কেতিয়াবা চৰ্চিত হয় - ক'ত হেৰাল সেই শিল্পীগৰাকী, কি কৰি আছে তাক জনাৰ স্পৃহা জাগে বহু অনুৰাগীৰ। তেনে এগৰাকী অসমীয়া চিনেমাৰ অভিনেত্ৰীয়ে সাঁচ বহুওৱা অভিনয় কৰিও, আজি সময়ৰ সোঁতত পাহৰণিৰ গৰ্ভত বিলীন হৈ গৈছে।
পৰিচালক মুনিন বৰুৱাৰ নিৰ্দেশনাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে নায়িকাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল সেই গৰাকী অভিনেত্ৰীয়ে। যতীন বৰা- তপন দাসৰ বিপৰীতে আছিল নায়িকা হিচাপে। অভিনয়ো আছিল তেওঁৰ সুন্দৰ।
মোহময়ী অভিনেত্ৰীগৰাকীক কিন্তু আজিকালি ক'তো দেখা পোৱা নাযায়। নীৰৱে কৰি গৈছে নিজৰ কাম- কাজ। ঘৰ- সংসাৰত ব্যস্ত হৈ পৰিছে তেওঁ। তেওঁৰ সাম্প্ৰতিক ব্য়স্ততাৰ বিষয়ে কোৱাৰ আগেয়ে ঘূৰি যাব লাগিব অসমীয়া চিনেমাৰ সেই সোণালী সময়লৈ।
প্ৰখ্যাত পৰিচালক মুনিন বৰুৱা (ভাইমনদা)ই কেইবাখনো বাণিজ্যকভাৱে সফল ছবি উপহাৰ দি থৈ গৈছে অসমীয়া ছবি উদ্যোগক। হিয়া দিয়া নিয়া, নায়ক, বাৰুদ, বিধাতা, দাগ, কন্যাদান, ৰং, দীনবন্ধু, ৰামধেনু, প্ৰিয়াৰ প্ৰিয় আদি ব্যৱসায়িকভাৱে সফল ছবিৰ অন্যতম উদাহৰণ।
উল্লেখযোগ্য যে, মুনিন বৰুৱাৰ ছবিৰ যোগেদিয়ে বহুকেইগৰাকী অভিনেতা- অভিনেত্ৰীয়ে ছবিত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কৰিছিল অভিনয়। ৰবি শৰ্মা, গীতাৱলী ৰাজকুমাৰী, অনুৰূপা পাঠক আদি অন্যতম উদাহৰণ। মুনিন বৰুৱাই পৰিচালনা কৰা উল্লেখিত আটাইকেইখন ছবিৰ নায়িকা আছিল ভিন্ন ভিন্ন।
হিয়া দিয়া নিয়াৰ নায়িকা আছিল লুনা লহকৰ। তেওঁ যতীন বৰাৰ বিপৰীতে অভিনয় কৰিছিল। একেদৰে ৰবি শৰ্মাৰ বিপৰীতে আছিল গীতাৱলী ৰাজকুমাৰী।
তদুপৰি 'নায়ক' চিনেমাত ৰবি শৰ্মাৰ বিপৰীতে আছিল জেৰিফা ৱাহিদ, পৰিণীতা বৰঠাকুৰ, বাৰুদত যতীন বৰাৰ বিপৰীতে প্ৰস্তুতি পৰাশৰ, বিধাতাত যতীন বৰাৰ বিপৰীতে আছিল বৰষা ৰাণী বিষয়া। আনহাতে মুনিন বৰুৱাৰ অন্যতম সফল ছবি তথা ব্যতিক্ৰমধৰ্মী কাহিনীৰে নিৰ্মিত 'দাগ'ত তপন দাস আৰু যতীন বৰাৰ বিপৰীতে অভিনয় কৰিছিল অনুৰূপা পাঠকে। জুবিন গাৰ্গৰ সেই বিখ্যাত মায়াৱিনী গীততো মুনিন বৰুৱাৰ নিৰ্দেশনাত অভিনয় কৰিছিল অনুৰূপাই।
পিছে এইগৰাকী অনুৰূপা পাঠকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে যি চিনেমাত অভিনয় কৰিলে, তাৰ পাছৰ পৰা আৰু তেওঁক কোনো অসমীয়া ছবিত দেখিবলৈ পোৱা নগ’ল। অৱশ্যে কিছুদিনৰ বাবে এখন ধাৰাবাহিকত অভিনয় কৰিছিল তেওঁ।
২০০১ চনৰ ২ ফেব্ৰুৱাৰীত মুক্তি পোৱা দাগ ছবিত অভিনয় কৰি উঠিয়েই তেওঁ যি অসম এৰিলে, তাৰ পাছত পুনৰ আৰু অসমীয়া ছবিলৈ উভতি নাহিল অনুৰূপা পাঠক। মাজে- মধ্যে গুৱাহাটীত থকা পৰিয়াল তথা অঙহী- বঙহীৰ তাত আহি সময় অতিবাহিত কৰি পুনৰ গুচি যায় অনুৰূপা।
পিছে শেহতীয়াকৈ কিছুদিন পূৰ্বে অনুৰূপা পাঠক আহিছিল গুৱাহাটীলৈ। জুবিন গাৰ্গৰ বিয়োগত মৰ্মাহত অনুৰূপাই এটি সাক্ষাতকাৰত কৈ গৈছিল কিয় তেওঁ পুনৰ অসমীয়া ছবিত অভিনয় কৰা নাই। কিয় গুচি গৈছিল অসম এৰি। সম্প্ৰতি তেওঁ কিহত ব্যস্ত, পুনৰ অসমীয়া ছবিলৈ ঘূৰি আহিব নে নাই; এই সকলো কৈছিল এটি ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বৈদ্যুতিন মাধ্যমৰ সাক্ষাতকাৰত।
সেই বিশেষ সাক্ষাতকাৰটিত অনুৰূপা পাঠকে কৈ গৈছিল মনৰ কথাবোৰ। মুখত সেই চিৰপৰিচিত হাঁহিটো একেই ৰাখি তেওঁ কৈছিল অসম এৰি যোৱাৰ কাৰণ। দাগ চিনেমা মুক্তিৰ পাছতে তেওঁ উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে বাংগালুৰুলৈ গৈছিল। তাত তেওঁ এম বি এম ডিগ্ৰী গ্ৰহণ কৰিছিল।
পঢ়ি থকাৰ সময়তে তেওঁ প্ৰেমত পৰিছিল গুজৰাটী পৰিয়ালৰ এজন ল’ৰাৰ লগত। প্ৰথমে বন্ধুত্ব, তাৰ পাছত প্ৰেম আৰু পঢ়ি থকাৰ দুবছৰ পাছতে সামাজিক ৰীতি-নীতিৰে বিয়া হৈছিল তেওঁলোকৰ।
অসমৰ জীয়ৰী হৈছিল গৈ গুজৰাটী বোৱাৰী। অসমৰ অনুৰূপা পাঠক বিয়া হৈ হৈ পৰিছিল অনুৰূপা হিলম পেটেল। হিলম তেওঁৰ স্বামীৰ নাম। বিয়াৰ এবছৰ পাছতে মাতৃত্বৰ গৌৰৱ অৰ্জন কৰিছিল অনুৰূপাই। তাৰ পাছত পুনৰ দ্বিতীয়টো সন্তানৰ মাতৃ হৈছিল অনুৰূপা।
ৰূপালী পৰ্দাৰ মায়া- মোহ কাটি কৰি পৰিয়ালৰ দায়িত্ব সুচাৰূপে আৰু আনন্দ মনে কান্ধ পাতি লৈছিল অনুৰূপাই। এগৰাকী পতিব্ৰতা স্ত্ৰী আৰু দায়িত্বশীল বোৱাৰীৰ লগতে সফল মাতৃ হিচাপে নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কচৰৎ কৰি গৈছিল অনুৰূপাই। এই সকলো দায়িত্বৰ বাবে তেওঁ ৰূপালী পৰ্দালৈ ঘূৰি অহা আগ্ৰহ কৰা নাছিল বুলি জনাই অনুৰূপাই।
তেওঁক সাক্ষাতকাৰ লওঁতাই সুধিছিল যে, পুনৰ অসমীয়া ছবিলৈ ঘূৰি আহিব নে নাই। তেতিয়া তাৰ উত্তৰত স্পষ্টভাৱে অনুৰূপাই কৈছিল- এতিয়া ভবা নাই। কিন্তু যদি মুনিন বৰুৱাৰ পুত্ৰ মানস বৰুৱা(ৰিজু)ৱে দাগৰ চিকুৱেল নিৰ্মাণ কৰে, তেন্তে দাগৰ চিকুৱেলত অভিনয় কৰিবলৈ ইচ্ছুক অনুৰূপা।
অনুৰূপা এতিয়া বহুজাতিক কোম্পানীত কৰ্মৰত এগৰাকী বিষয়া। গুৱাহাটীৰ ছেণ্ট মেৰিজ, কটন কলেজ আৰু বাংগালুৰুত উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা অনুৰূপা এতিয়া কৰ্মৰ লগতে পৰিয়ালক লৈ ব্যস্ত এগৰাকী মহিলা। স্বামী আৰু সন্তানেৰে এখন সুন্দৰ সংসাৰৰ গৰাকী দাগৰ নায়িকা অনুৰূপা পাঠক।