মহিমা অপাৰ! মেনেজাৰে নহয়, আছিল যুৱ মৰ্চাৰ নেতা..

মৃদুল কুমাৰ সন্দিকৈ
যিজন জুবিনে ৰাজনীতি বেয়া পাওঁ বুলি কৈছিল, সেইজন জুবিনৰ কাষতে থাকি ৰাজনীতি কৰিছিল সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই। শাসকীয় দলৰ যুৱ মৰ্চাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্বত আছিল জুবিনৰ বিতৰ্কিত মেনেজাৰ গৰাকী। পোহৰলৈ অহা এই তথ্যই মানুহক আৰু অবাক কৰি তুলিছে। কিমান বহুৰূপী হ'ব পাৰে মানুহ! ক'ৰ লৈকে থাকিব পাৰে শিপা?
জুবিনৰ মৃত্যু পাছত এই মেনেজাৰগৰাকীৰ ভূমিকাক লৈ চৌদিশে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰ্থিক খেলি-মেলিৰ কথাবোৰো ওলাইছে। কিন্তু শ্যামকানু মহন্ত বা সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক তদন্তকাৰী গোটে বিচাৰি পোৱা নাই। তেওঁলোকলৈ সতৰ্কবাণী প্ৰেৰণ কৰাৰ সলনি বিনম্ৰবাণীহে প্ৰেৰণ কৰা দেখা গৈছে। দোষী-নিৰ্দোষীৰ বিচাৰ আইনে কৰিব। কিন্তু তাৰ পূৰ্বেই যেন তেওঁলোকৰ প্ৰতি প্ৰদৰ্শন কৰা অনুকম্পাৰ আঁৰত এনে কিছুবোৰ কথা আছে বুলি মানুহে কৰা সন্দেহ ঘণীভৃত হৈ পৰিছে।
বিজেপিৰ যুৱ সংগঠন ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চা। ইয়াৰ অসম প্ৰদেশৰ সভাপতিৰ দায়িত্বত আছিল সিদ্ধাংকু অংকুৰ বৰুৱা। ২০২১ৰ ১৮ আগষ্টত তেওঁক এই দায়িত্ব দিয়া হৈছিল। প্ৰায় ৩ বছৰ কাল সভাপতি হৈ আছিল সিদ্ধাংকু। তেতিয়াই তেওঁ গঠন কৰিছিল বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ এখন পূৰ্ণাংগ কমিটি। ভাগ কৰা হৈছিল কেইবাটাও বিভাগত বিষযববীয়া সকলক। কাৰ্যালয়ৰ দায়িত্বত আছিল শ্ৰদ্ধা বৰদলৈ, প্ৰিয়ংকা তামুলী, হৃষিকেশ ডেকা।
মেডিয়া, ছচিয়েল মেডিয়া, পলিচি এণ্ড ৰিচাৰ্ছ,আই টি, স্পৰ্টছ, সাংস্কৃতিক আদি বিভাগৰ দায়িত্ব বিভিন্নজনক দিয়া হৈছিল। সেই অনুসৰি সাংস্কৃতিক বিভাগৰ ইনচাৰ্জৰ দায়িত্বত আছিল জ্যোতিষ্মান কাশ্যপ, ক' ইনচাৰ্জৰ দায়িত্বত আছিল সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা, শিৱানী বৰা, মানসজ্যোতি কলিতা। বিজেপিৰ এই যুৱ সংগঠনটোৰ হৈ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰ অন্যতম উদ্যোক্তা আছিল এইসকল লোক।
এক কথাত বিজেপিৰ এজন শক্তিশালী নেতাই আছিল সিদ্ধাৰ্থ। বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়লৈ তেওঁ প্ৰায়ে গৈছিল। ৰাজনীতিৰ পৰা আঁতৰত থকা জুবিন গাৰ্ঘৰ কাষত আছিল সিদ্ধাৰ্থৰ দৰে ৰাজনীতিত সক্ৰিয় লোক। কথাবোৰ পোহৰলৈ অহাত মানুহে ভাবিছে, দিনৰ পোহৰতো মানুহৰ মুখ চিনিব নোৱাৰাৰ দিন এইয়া। ৰাজনীতি কৰাতো বেয়া নহয়, যদিহে সেই ৰাজনীতি মুকলিভাৱে আৰু বিশেষ পৰিচয়ৰ অবিহনে হয়।
২০২৪ৰ ২১ জুলাইত যুৱ মৰ্চাৰ সভাপতি সলনি হৈছিল। সেই দায়িত্ব লৈছিল ৰাকেশ দাসে। এতিয়া সেইয়া এবছৰৰো বেছি হল। কিন্তু যেতিয়া জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পিছত মানুহে প্ৰশ্ন কৰিছে সিদ্ধাৰ্থক, তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছে সেই কমিটি ভংগ হৈছে। সাংবিধানিভাৱে সেইয়া হব পাৰে, কিন্তু ব্যৱহাৰিকভাৱে সেইয়া হোৱা বুলি বহুতে স্বীকাৰ নকৰে।
কমিটিত থকা দায়িত্বত প্ৰাপ্ত লোকৰ মতে, সভাপতি সলনি হল কিন্তু কমিটিবোৰ পুনৰ গঠন নহল। পূৰ্বৰ সেই কমিটিয়েই চলাই আছে বহু কাম। অৱশ্যে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা যোৱা ৮-৯ মাহ ধৰি বিজেপি অফিচলৈ যোৱা নাছিল। কিন্তু বিজেপি হৈয়ে আছিল। জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে থকাৰ বাবে তেওঁ এই সুয়োগ হয়তো পাইছিল। সুযোগৰ সত ব্যৱহাৰ কৰা সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ আন এক শক্তি হৈছিল এই পদবী।
সাংস্কৃতিক সন্ত্ৰাসবাদ সিদ্ধাৰ্থই চলাইছিল বুলি মানুহে মুকলি অভিযোগ কৰিছে। আনকি যোৰহাটত জুবিন ফেনক্লাৱৰ বিষয়ববীয়াই জুবিনৰ জন্মদিন পতাৰ নামত ধন সংগ্ৰহ আৰু আত্মসাতৰ আন এক অভিযোগত অভিযুক্ত কৰিছে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক। বিজেপিয়ে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক আনুষ্ঠানিক বহিষ্কাৰ নকৰালৈকে আন কিছু নেৰেটিভ সৃষ্টি হব। মানুহে সহজভাৱে লোৱা নাই এই কথা।
জুবিনৰ প্ৰতি সকলোৰে ভালপোৱা আছে। ৰজাঘৰ-প্ৰজাঘৰ, শাসক-বিৰোধী সকলোৱে জুবিনৰ মৃত্যুত উচুপিছে। সেই ঘটনাক্ৰমৰ সৈতে সংযোগ হোৱা আন কিছু ঘটনাই মানুহক বিচলিত কৰিছে। প্ৰশ্ন উঠিছেই এতিয়া, বিজেপিৰ যুৱ নেতা হোৱাৰ বাবে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা আজিও মুকলি আকাশৰ তলত নেকি? ভাৰতীয় জনতা যুৱমৰ্চাৰ নেতৃত্বই সেই অপবাদ আৰু চেকাৰ পৰা মুক্ত হব নোৱাৰিব।
আচৰিত হৈছে মানুহ। কেৱল জুবিন গাৰ্গৰে মেনেজাৰ নাছিল সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা, বিজেপিৰ যুৱ সংগঠনৰ শক্তিশালী নেতাৰ ৰূপতো তেওঁ আত্মপ্ৰকাশ কৰি থৈছে। জুবিনৰ সৈতেই থাকি সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই এই দায়িত্ব পালন কৰোতেও চাগৈ জুবিনৰ প্ৰতি দৃষ্টি দিবলৈ সময়ৰ নাটনি হৈছিল। এই অৱজ্ঞা আৰু জুবিনক লৈ অত্যাধিক প্ৰফেশ্যনেল হোৱাৰ কাৰকবোৰেই যেন জুবিনৰ মৃত্যুৰ কাৰক হৈ পৰিছিল...