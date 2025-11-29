বিধানসভা জানো মাছৰ বজাৰ?

মৃদুল কুমাৰ সন্দিকৈ
এছেম্বলিত কিবা এটা হ'ব। শাসকীয় দলৰ মন্ত্ৰীয়ে বিৰোধীৰ প্ৰশ্নবাণত থকা-সৰকা হৈ ৰাইজৰ কথা ভাৱিব। এনেকৈয়ে সাধাৰণ মানুহে আজিও ভাৱে। ৰাজ্যখনৰ বিধানসভাৰ অধিৱেশন আৰম্ভ হ'লে কি কি বিষয়ক লৈ সদনত আলোচনা চলে তাৰ প্ৰতি মানুহে দৃষ্টি ৰাখে।
আগতেও বিধানসভাত হুলস্থুল হৈছিল। বিৰোধীয়ে শাসকীয় মন্ত্ৰী বিধায়কক মাত মাতিব নোৱাৰাকৈ জব্দ কৰিছিল। ৰাজ্যখনৰ সমস্যা সন্দৰ্ভত, অন্যায়-অনীতিৰ বিৰুদ্ধে বাকযুদ্ধ চলিছিল শাসক-বিৰোধীৰ। তাৰ মাজতে বিষয়বস্তুৰ কেন্দ্ৰ কৰিয়ে ৰসিকতাৰ সৃষ্টি হৈছিল।
একেই বিধানসভা। ১২৬ টা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈ অহা ১২৬ জন জনপ্ৰতিনিধি। কিন্তু সেই বিধানসভা যেন আগৰ দৰে হৈ থকা নাই। বিৰোধীৰ নিস্তেজ হৈ পৰিছে। শাসকীয় পক্ষই বিৰোধীক অগ্ৰাহ্য কৰি যি ইচ্ছা তাকেই কৰাৰ সুযোগ পাইছে।
অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশন ২৫ নৱেম্বৰ ২০২৫ ৰ পৰা ২৯ নৱেম্বৰ ২০২৫ লৈ অনুষ্ঠিত হৈছিল। প্ৰথমদিনা জুবিন গাৰ্গক কেন্দ্ৰ শাসক-বিৰোধীৰ নিজস্ব ৰাজনীতি দেখা গ'ল। সদনৰ নেতাৰ মুখৰ,বিৰোধী সদস্যৰ বাক্যবাণে কোনোবা থিয়েটাৰৰ জনপ্ৰিয় নাটকৰ বচনৰ ৰূপ ল'লে। মানুহে কথাবোৰ ৰস পালে। কোনেও এতিয়া গভীৰতালৈ যাব নোখোজে। গভীৰতাৰ বিপৰীতে এতিয়া এনেবোৰ সস্তীয়া বচন বা সংলাপে হয় বাতৰিৰো শিৰোনাম।
দ্বিতীয় দিনা সদনত কৃষি মন্ত্ৰীয়ে নিজেই উদঙালে নিজৰ বিভাগত সংঘটিত কেলেংকাৰীৰ তথ্য। পিএম কিষাণত ভূৱা ৮ লাখ ৪৪ হাজাৰ ৬৭২ গৰাকী হিতাধিকাৰীয়ে ধন উলিয়াই নিলে। সেই ধনৰ পৰিমাণ ৫৬৭ কোটি টকা। উত্থাপন হ'ল শিক্ষা বিষয়ক নতুন ৪ খন সংশোধনী বিধেয়ক।
বিধানসভা অধিৱেশনৰ তৃতীয় দিনা সদনত গৃহীত হ'ল বহুবিবাহ নিষিদ্ধকৰণ বিধেয়ক। ৰাজ্যৰ ১৯.০৫ শতাংশ শিক্ষাৰ্থীয়ে আধাতে এৰে বিদ্যালয়। শিক্ষা খণ্ডত দেশৰ ভিতৰত তলৰ পৰা তৃতীয় স্থানত অসম। জনজাতিকৰণক লৈ উত্তাল ছয় জনগোষ্ঠী। ইয়াৰ বিৰোধিতাৰেও ৰাজ্যত উত্তাল প্ৰতিবাদ।
এনেকৈ চলি গ'ল বিধানসভা। সদনৰ ভিতৰত বিধেয়ক উত্থাপন হ'লেও সেইবোৰক লৈ বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা শাসক-বিৰোধীৰ মাজত দেখাতো এতিয়া মৰিচিকাৰ দৰে। অথচ এইসকল জনপ্ৰতিনিধিক আমি আমাৰ সমস্যা আৰু মনৰ কথা ক'বলৈ সদনলৈ পঠিয়াও।
সুযোগ চৰকাৰে নিদিয়ে। সুযোগ বিৰোধীয়ে ল'ব নোৱাৰে। সদনৰ ভিতৰত কোন হত্যাকাৰী তাক লৈ শাসক-বিৰোধী নেতাৰ মাজত অভিযোগ-প্ৰতিঅভিযোগৰ খেল আমি দেখো। সদনৰ বাহিৰত ৰৈ থকা সংবাদ মাধ্যমৰ কেমেৰা সন্মুখত তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়াই যেন এতিয়া মূল কথা।
দুই-একৰ বাদে কথাবোৰ অন্তসাৰশূন্য যেন বোধ হয়। অধ্যয়ণ আৰু প্ৰস্তুতিৰ অবিহনে নিজৰ কথাত নিজেই বন্দী হয় বহুজন। দায়িত্বশীল মন্ত্ৰীয়ে কোনোবা সতীৰ্থ বিধায়কক সদনৰ পৰা নিলম্বন কৰা পাছত ডিটেনচন কেম্পত ৰাখিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে। এই পৰ্যায় পাইছেগৈ গণতন্ত্ৰৰ মৰ্যদা।
ৰাইজৰ ভোট লৈ তেওঁলোক বিধায়ক হৈছে, কোনোবা বিধায়ক মন্ত্ৰী-মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে। এই পদবী পোৱাৰ পাছত ৰাইজৰ ধনেৰে তেওঁলোকক দৰমহা-ব'নাছ আদি দিয়া হয়। সদনৰ কাম-কাজ পৰিচালনা কৰিবলৈ হোৱা ব্যয়ও ৰাইজৰ পৰা সংগ্ৰহৃত ৰাজহ,কৰ-কাটলৰ পৰা কৰে। কিন্তু তেওঁলোকে যেন ৰাইজৰ কথাহে নাভাৱে।
দ্য আছাম লেজিচলেটিভ এছেম্বলি মেম্বাৰচ চেলাৰিচ এণ্ড এলাৱেনচ এক্ট, ১৯৫৮। এই আইনত তেতিয়া ৰাজ্যপালে সন্মতি প্ৰদান কৰি স্বাক্ষৰ কৰিছিল ২২ মে' ২০২৫ ত। ১৯৫৮ চনৰ ২৮ মে'ত গেজেট নটিফিকেশ্বনত প্ৰকাশ কৰা হৈছিল মন্ত্ৰী-বিধায়কৰ দৰমহা সন্দৰ্ভত।
এই আইন অনুসৰি অসম বিধানসভাৰ মন্ত্ৰী,অধ্যক্ষ,উপাধ্যক্ষ,উপমন্ত্ৰী আদিৰ দৰমহা নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল। তেতিয়া প্ৰতিজন বিধায়কৰ বাবে দৰমহা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল ২০৫০ টকা। বিধায়ক সকলৰ বাবে বৰ বেছি ব'নাছৰ ব্যৱস্থা নাছিল। যেতিয়া তেওঁলোক ৰাজধানী শ্বিলঙত বিধানসভা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সময়ত উপস্থিত থাকিবলগীয়া হৈছিল তেতিয়া তেওঁলোকে প্ৰতিদিনে ব'নাছ পাইছিল ২৫ টকাকৈ।
শ্বিলঙৰ বাহিৰত চৰকাৰী কাম থাকিলে সেই ব'নাছ আছিল ৭.৫০ টকা। ভ্ৰমণ ব'নাছ তেওঁলোকে প্ৰথম গ্ৰেডৰ চৰকাৰী বিষয়াই আছাম চাবচিটি ৰুল অনুসৰি লাভ কৰিছিল। কনভিয়েনচ ব'নাছ হিচাপে প্ৰতিজন বিধায়কে পাইছিল এছেম্বলিৰ সময়ত প্ৰতিদিনাই ২.৫০ টকাকৈ।
মেডিকেল ব'নাছো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে লাভ কৰাৰ দৰেই সা-সুবিধাসহ লাভ কৰিছিল। এয়াই আছিল তেওঁলোকৰ জনপ্ৰতিনিধি হোৱা সা-সুবিধা। সঁচা অৰ্থত ৰাজনীতি আছিল তেতিয়া সেৱা। সময় সলনি হ'ল। জনপ্ৰতিনিধি সকলৰ দৰমহাও বাঢ়িল।
২০১৮ ৰ ১৮ এপ্ৰিলত ৰাজ্যপালে স্বাক্ষৰ কৰা পাছত দ্য আছাম লেজিচলেটিভ এছেম্বলি মেম্বাৰচ চেলাৰিচ এণ্ড এলাৱেনচ এক্ট ২০১৮ ত কাৰ্যকৰী হ'ল। জনপ্ৰতিনিধিৰ দৰমহা বৃদ্ধি হ'ল ৮০ হাজাৰলৈ। একোজন জনপ্ৰতিনিধিয়ে দৰমহাৰ উপৰিও বহুবোৰ ব'নাছ লাভ কৰিলে।
সমষ্টি এলাৱেন্সৰ নামত ২০ হাজাৰ টকা প্ৰতিমাহত, কেম্প অফিচ এলাৱেন্স ১০ হাজাৰ প্ৰতি মাহত, পাৰ্লিয়ামেন্টৰি এছিচটেন্স এলাৱেন্স ১০ হাজাৰ টকা প্ৰতিমাহত, চিটিং এলাৱেন্স (বিধানসভা অনুষ্ঠিত হোৱা সময় আৰু কমিটিৰ মিটিঙত) ১৮৫০ টকা, ডেইলি এলাৱেন্স (ৰাজ্যৰ ভিতৰত ভ্ৰমণ কৰিলে) ১৮৫০ টকা,ৰাজ্যৰ বাহিৰত ২৫০০ টকা, গুৱাহাটীত বাসগৃহ,বাতৰিকাকত-মেগাজিনৰ নামত ব'নাছ,গাড়ী-ঘৰ কিনিবলৈ ঋণ,কৰ্মচাৰীৰ দৰমহাৰ বাবদ ধন, টেলিফোন বিল আদি বহু সুবিধা লাভ কৰে। মাইলেছ এলাৱেন্সো থাকে প্ৰতি কিলোমিটাৰত ১৫ টকাকৈ।
২০২৪ ৰ ১৪ নৱেম্বৰত জনপ্ৰতিনিধি সকলৰ দৰমহা বৃদ্ধিৰ বাবে গঠন কৰা কমিটিয়ে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিল। বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিত দৈমাৰীয়ে ২০২৪ ৰ জুলাইত ৰাজ্যৰ প্ৰাক্তন অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব হিমাংশু শেখৰ দাসৰ নেতৃত্বত এই কমিটি গঠন কৰি দিছিল।
কমিটিৰ পৰা প্ৰতিবেদন লাভ কৰাৰ পাছত বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ দৈমাৰীয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল'বৰ বাবে সেই প্ৰতিবেদন চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল। প্ৰতিবেদনত দিয়া পৰামৰ্শ চৰকাৰে কাৰ্যকৰী কৰিলে জনপ্ৰতিনিধিৰ দৰমহা আৰু ভাট্টা প্ৰায় ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পাব।
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দৰমহা আৰু ভাট্টা মিলাই প্ৰতিমাহে ১ লাখ ৬৪ হাজাৰ টকাৰ পৰা প্ৰায় ২ লাখ ৪০ হাজাৰ হ'বগৈ। মন্ত্ৰী সকলৰ দৰমহা হ'ব প্ৰতিমাহত ২ লাখ ১০ হাজাৰ টকাৰ। বিধায়ক সকলেও ২ লাখ টকা দৰমহা লাভ কৰিব প্ৰতিমাহে। এবাৰ বিধায়ক হৈ এটা কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ কৰা বিধায়কে পেঞ্চন পাব লাখ টকাৰো অধিক।
আমাৰ বিধায়ক সকলৰ বাবে, আমাৰ মন্ত্ৰী সকলৰ বাবে দৰমহাৰ নামত প্ৰতিমাহে ব্যয় কৰা থুলমূল এটা হিচাপ। অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীকে ধৰি বয়-বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে। জনপ্ৰতিনিধি সকলৰ কথা সেয়ে চিন্তা কৰা হৈছে। কিন্তু সাধাৰণ মানুহৰ কথা জনপ্ৰতিনিধি সকলে চিন্তা নকৰাৰ পৰিৱেশ এতিয়া।
বিধানসভাৰ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হয়। সদনত এইবোৰ সাধাৰণ মানুহৰ কথাহে আলোচনা নহয়। মূল্যবৃ্দ্ধি আৰু আন জাতীয় জীৱনৰ সমস্যা তথা বিষয়বোৰক লৈ শাসক-বিৰোধীৰ যুক্তিপূৰ্ণ তৰ্ক-যুদ্ধ, আলোচনাৰ বিপৰীতে সততে দেখিবলৈ পোৱা যায় ব্যক্তিগত টনা-আজোৰা। অসম বিধানসভাৰ মজিয়াখন জানো মাছৰ বজাৰ?