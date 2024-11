এজন মহান পিতৃ, যাক ঈশ্বৰো বুলিব পাৰি !

কেৱল ন্যায়ালয়তে তেওঁ দৃঢ় আৰু বিচক্ষণ নাছিল। পাৰিবাৰিক জীৱনতো দেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড় দৃঢ় আৰু দায়িত্বশীল ব্যক্তি। পাৰিবাৰিক জীৱনৰ বহু ধুমুহাই তেওঁক চুই যোৱাৰ পাছতো এই সকলোবোৰ চম্ভালি জীৱনক সঠিকভাৱে আগুৱাই নিয়াত সফল হৈছে তেওঁ।

১০ নবেম্বৰ ২০২৪ত দেশৰ ৫০ সংখ্যক মুখ্য ন্যায়াধীশ হিচাপে অৱসৰ লৈছিল চন্দ্ৰচূড়ে। ২০২২ৰ ৯ নৱেম্বৰত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব লৈ যোৱা দুবছৰে বহুকেইটা কালজয়ী ৰায়দান কৰিলে প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে। কেতিয়াও তেওঁ ব্যক্তিগত জীৱনৰ প্ৰভাৱ বৃত্তিগত জীৱনত পৰিবলৈ দিয়া নাছিল।

অৱসৰৰ পাছত এতিয়া তেওঁ পূৰ্বতকৈ অধিক সময় দিছে দুই কন্যাক। প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীৰ আছে দুগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম কন্যা। দুয়ো জিনজনিত পেশী ৰোগত আক্ৰান্ত। বিশেষভাৱে সক্ষম দুই কন্যাক তেওঁ পত্নী কল্পনা দাস আৰু প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে ব্যস্ততাৰ মাজতো সময় উলিয়াই লয় যতন।

উল্লেখযোগ্য যে এই দুই কন্যাৰ পছন্দৰ প্ৰতি বিশেষ দৃষ্টি ৰাখে ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ে। ছুপ্ৰিম ক’ৰ্ট, জুভেনাইল জাষ্টিছ কমিটীয়ে আয়োজন কৰিছিল এখন বিশেষ আলোচনাচক্ৰ। যিখন আলোচনাচক্ৰৰ বিষয় আছিল- প্ৰ’টেক্টিং দ্যা ৰাইটছ অৱ চিল্ড্ৰেণ লিভিং উইথ ডিছএবিলিটি।

এই আলোচনাচক্ৰত অংশ লৈ তেওঁ কৈছিল- বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলৰ অধিকাৰ আৰু তেওঁৰ অভিজ্ঞতাৰ কথা। উল্লেখ কৰিছিল তেওঁৰ ঘৰত থকা দুই কন্যাৰ কেনে যতন লয় তেওঁৰ পত্নীয়ে। আধুনিক চিকিৎসা ব্যৱস্থাৰ বহু উন্নত হোৱাৰ পাছতো এই ৰোগৰ চিকিৎসা ভাৰতত উপলব্ধ নোহোৱাৰ কথা আক্ষেপেৰে দোহাৰিছিল।

অৱসৰৰ পাছত তেওঁ এই কেইটা দিনত দুই কন্যাৰ বাবে অধিক সময় দিছে। উল্লেখযোগ্য যে তেওঁৰ দুই কন্যা মাইঅ’পেথি নামৰ পেশীজনিত ৰোগত আক্ৰান্ত। এই ৰোগত আক্ৰন্ত শিশুৱে ভালদৰে খোজকাঢ়িব নোৱাৰে, পেশীবোৰ দুৰ্বল হৈ পৰে, শৰীৰৰ বিকাশত বাধা হয়, হাত-ভৰি চালনাৰ সমস্যাত ভোগে।

ফিজিঅ’থেৰাপী, শ্বাস- প্ৰশ্বাসৰ কৃত্ৰিম ব্যৱস্থা এইবোৰেই এতিয়া তেওঁলোকৰ চিকিৎসা। হুইল চেয়াৰত বহি থাকিলেও তেওঁলোকৰ অনন্য পৃথিৱীখনৰ সন্ধান পাই প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে। সেইখনো এখন অনুপম পৃথিৱী। এই কথা অনুভৱ কৰে তেওঁ।

দুই কন্যাৰ অনুৰোধত তেওঁ নিৰামিষভোজী হৈছিল। প্ৰসংগক্ৰমে তেওঁ দুই কন্যাৰ কথা কৈ গৌৰৱবোধ কৰিছিল। এবাৰ এক অনুষ্ঠানত তেওঁ কৈছিল- “I have two daughters – Priyanka and Mahi – who are specially-abled and they continue to inspire me in whatever I do. I have gone vegan recently because my daughter said we should lead a cruelty free life,"

প্ৰিয়ংকা ডাঙৰ। বয়স ২২ বছৰ। মাহীৰ বয়স ১৮ বছৰ। এতিয়া এই দুই কন্যাৰে ভৰি থাকে ঘৰ। চন্দ্ৰচূড় আৰু কল্পনা দাসৰ জীৱনলৈ প্ৰিয়ংকা আৰু মাহী অহাতো আশীৰ্বাদ বুলি ভাবে।

দুই কন্যাৰ পছন্দৰ প্ৰতি তেওঁ অতি সচেতন। শিশুৰ অধিকাৰকলৈ বহু দল- সংগঠন সৰৱ হয়।

বিশেষভাৱে সক্ষম শিশুৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ অধিকাৰৰ প্ৰতি সচেতনেই নহয়, দায়বদ্ধ হ’ব লাগে অভিভাৱক। এয়া কেনেকৈ সম্ভৱ, সেয়া ব্যৱহাৰিকভাৱে কৰি দেখুৱাইছে প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ দম্পতীয়ে।

চন্দ্ৰচূড়ে প্ৰথমে বিয়া কৰাইছিল ৰশ্মি চন্দ্ৰচূড়ক। কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ শয্যাগত হৈ আছিল তেওঁ। তেতিয়া চন্দ্ৰচূড়ৰ লক্ষ্যস্থান কেৱল দুটাই আছিল- ন্যায়ালয় আৰু চিকিৎসালয়। ২০০৭ চনত মৃত্যু হৈছিল প্ৰথমা পত্নী ৰশ্মি চন্দ্ৰচূড়ৰ।

তেওঁৰ প্ৰথমা পত্নীৰ ফালৰ পৰা আছিল দুই সন্তান। অভিনাভ আৰু চিন্তন এতিয়া সু প্ৰতিষ্ঠিত। আইনজীৱী হিচাপে বাচি ল’লে কেৰিয়াৰ। প্ৰথমা পত্নীৰ মৃত্যুৰ পাছতে তেওঁৰ জীৱনলৈ আহিছিল কল্পনা দাস। তেতিয়া তেওঁ এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ আছিল।

২০১৫ চনত প্ৰিয়ংকা আৰু মাহীক লৈ আহিছিল ঘৰলৈ। দুয়ো মাইঅ’পেথি নামৰ পেশীজনিত ৰোগত আক্ৰান্তৰ কথা জানিব পাৰিছিল। উত্তৰাখণ্ডৰ এক ভিতৰুৱা গাঁৱত জন্ম হৈছিল প্ৰিয়ংকা আৰু মাহীৰ। নাছিল তেওঁলোকৰ বাবে কোনো শিক্ষাদানৰ ব্যৱস্থা। দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে দিব পৰা নাছিল কোনো সা-সুবিধা।

এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ বাসগৃহলৈ আনি চন্দ্ৰচূড়ে দুয়োকে দিছিল কন্যাৰ মৰ্যাদা। তাৰ পৰাই দিল্লী লৈ বদলি হৈ অহাৰ সময়ত লৈ আহিছিল এই কন্যাক তেওঁৰ সৈতে। দিল্লীত শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল তেওঁ।

এনেদৰেই প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ চন্দ্ৰচূড়ে পালন কৰিছিল পিতৃ ধৰ্ম। কেতিয়াও তেওঁ নকয়, সেয়া তেওঁলোকৰ তোলনীয়া জী। প্ৰসংগক্ৰমে তেওঁ কেৱল কয়- মোৰ দুজনী ছোৱালী আছে। দুয়ো বিশেষভাৱে সক্ষম। শিশুৰ অধিকাৰৰ প্ৰতি আমি সকলো সচেতন হোৱাৰ প্ৰয়োজন।

বিশেষভাৱে সক্ষম শিশুৰ ক্ষেত্ৰত সেই প্ৰয়োজনীয়তা আৰু অধিক। তেওঁলোকক আমি পৰিপূৰ্ণ নকৰোঁ। তেওঁলোকেহে আমাক পৰিপূৰ্ণ কৰে। এয়া যে এজন মহান পিতৃৰ বাণী।