নহ’ব পাম অইলৰ খেতি : মাৰ বান্ধিছে ফলঙনীৰ কৃষকে

গোলাঘাট জিলাৰ অন্তৰ্গত এটি কৃষি প্ৰধান অঞ্চল হৈছে ফলঙনী এলেকা। এই বৃহত্তৰ এলেকাটোৰ পৰা উৎপাদিত কৃষিজাত সামগ্ৰীসমূহে এটা সময়ত অঞ্চলটোৰ লগতে আশে- পাশে থকা বিভিন্ন অঞ্চললৈ উল্লেখনীয় বৰঙণি যোগাইছিল। পিছে কৃষি প্ৰধান এলেকা ফলঙনীত এতিয়া অসম চৰকাৰে জাপি দিবলৈ ওলাইছে সৰ্বনাসী পাম অইলৰ খেতি। এই সন্দৰ্ভতে সকলো বিষয় সামৰি অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেলত পল্লৱ হাজৰিকাৰ এক প্ৰতিবেদন...
গোলাঘাট জিলাৰ মৰঙী চাৰি আলিৰ পৰা সাত কিলোমিটাৰ মান দক্ষিণ দিশলৈ সোমাই গ’লেই বৃহত্তৰ ফলঙনী অঞ্চল। ১৯৩৭ চনৰ পৰা অৰ্থাৎ স্বাধীনতাৰ পূৰ্বৰে পৰা ফলঙনি অঞ্চলত বসতিৰ আৰম্ভ। এই বৃহৎ কৃষি প্ৰধান অঞ্চলটোত পৰৱৰ্তী সময়ত ১৯৫৮ আৰু ১৯৭২ চনত দুবাৰকৈ ভূমিহীন লোকৰ বাবে ভূমি আবণ্টনৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় য’ত আহি বসতি স্থাপন কৰিলেহি ঢেকিয়াল, মিছামৰা,কাকডোঙা, মাজুলী আদিৰ কিছু ভূমিহীন পৰিয়ালে।
এনেদৰেই স্বাধীনতাৰ পূৰ্বৰে পৰা ফলঙনীত বসবাস কৰি থকা লোকসকলৰ সৈতে অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা সময়ে সময়ে ফলঙনীলৈ আহি নিগাজিকৈ বসবাস কৰিবলৈ লোৱা লোকসকলে মিলি ইয়াত নিৰ্মান কৰিলে এক বৃহৎ কৃষি পৰম্পৰাৰ। ধান খেতিৰ বাবে বৰকৈ উপযোগী নোহোৱা ফলঙনীৰ ‘টিকামাটি’বোৰত গঢ়ি তোলা হ’ল ‘কুঁহিয়াৰ তলি’। আৰু নিজৰ বাৰীতে কুঁহিয়াৰ ‘পেৰি’, ‘জালিগাঁত’ খান্দি, ‘ৰস পগাই’ গুৰ তৈয়াৰ কৰাৰ উপৰিও দেৰগাঁৱৰ বৰুৱাবামুণ গাঁৱৰ বৰ্তমান বন্ধ হৈ যোৱা চেনীকলটোৰ সহযোগত ফলঙনীৰ মানুহৰ জীৱন-জীৱিকাৰ প্ৰধান সম্বল হৈ উঠিল কেৱল কুঁহিয়াৰ।
কিন্তু কুঁহিয়াৰ খেতিকেই জীৱন-জীৱিকাৰ প্ৰধান সম্বল হিচাপে গ্ৰহন কৰা ফলঙনীবাসীৰ থন ধৰি উঠা সমগ্ৰ কৃষি পৰম্পৰাটোৰ ভিকাচন ভাঙিবলৈ আহিল বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰপ। কিন্তু এই বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰপৰ ঘটনাটো হঠাৎ সৃষ্টি হোৱা এটা ঘটনা নাছিল।
প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ আমোলত আলফা উগ্ৰপন্থীৰ যি ধাৰাবাহিক আত্মসমৰ্পণ ঘটোৱা হ’ল। আৰু সেই আত্মসমৰ্পণে হঠাৎ এচাম “স্বাধীনতা পিয়াসী”ক যেনেদৰে গুৰু-গোঁসাই নমনা ব্যৱসায়ী, বিলাতী মদৰ দোকানী, ঠিকাদাৰলৈ উন্নিত কৰিলে সেই ঘটনাৰ সৈতেও ফলঙনীত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰপ সৃষ্টিৰ সম্পৰ্ক আছে।
কাৰণ সেই সময়ত ফলঙনীৰ পৰা নাতিদূৰত অৱস্থিত “আপাৰ দৈগ্ৰোং বনাঞ্চল”ৰ এটা অংশ “বিজুলী বনাঞ্চল”ত, যি বন্যহস্তীৰ এক নিৰাপদ বাসস্থান আছিল, তাত আত্মসমৰ্পনকাৰী আলফায়ে নিৰ্বিচাৰ ভাৱে অবৈধ দখল কৰি বিঘাই বিঘাই পাতিলে চাহ বাগান।
ফলত চাহ বাগান পাতিবলৈ বিজুলী বনাঞ্চলত সমবেত হোৱা আত্মসমৰ্পণকাৰী আলফাৰ বিৰামহীন ট্ৰেক্টৰৰ আৱাজ, বনুৱাৰ হট্টগোলত ভয়াৰ্ত বন্যহস্তীকুলে সেই বনাঞ্চল ত্যাগ কৰি খাদ্য আৰু বাসস্থানৰ সন্ধানত বৃহত্তৰ ফলঙনী আৰু ইয়াৰ সমীপৰ অঞ্চলবোৰৰ কুঁহিয়াৰতলি বোৰত উপদ্ৰপ আৰম্ভ কৰিলে। আৰু এনেদয়েই ফলঙনীবাসীৰ এক উন্নত কুঁহিয়াৰ কৃষি পৰম্পৰা স্তব্ধ হৈ গ’ল। এই অঞ্চলসমূহত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰপৰ আন এটা কাৰণো অৱশ্যে বিশেষজ্ঞ সকলে আঙুলিয়াই দেখুৱাই, সেয়া হ’ল - “বনাঞ্চল ভাঙি স্থাপন কৰা নুমলীগড় শোধনাগাৰ”।
ফলঙনীৰ সেই উন্নত কুঁহিয়াৰ কৃষি পৰম্পৰা স্তব্ধ হৈ গ’ল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত ফলঙনীৰ কৃষক সমাজে আৰম্ভ কৰিলে বন্যহস্তীৰ পৰা উপদ্ৰুত নোহোৱা ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতি। পূৰ্বৰ কুঁহিয়াৰতলি ভাঙি সেই ভূমিত স্থাপন কৰিলে ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগিছা। আৰু বৰ্তমান চলিত ২০২৫ বৰ্ষলৈকে বৃহত্তৰ ৯৯ শতাংশ ফলঙনীবাসীৰ জীৱন-জীৱিকাৰ প্ৰধান সম্বল ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতি। যদিও লাহে লাহে এই চাহ খেতিলৈও বিভিন্ন প্ৰত্যাহবান আহিছে। যেনে : চাহ পাতৰ উপযুক্ত মূল্য নোপোৱা, বনুৱাৰ সমস্যা আদি আহুকাল আহিছে তথাপিও ন ন চিন্তা আৰু পৰিকল্পনাৰে ফলঙনীৰ ঐক্যবদ্ধ কৃষক সমাজ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিৰ ওপৰতেই ব্যস্ত আৰু নিৰ্ভৰশীল হৈ আছে।
ফলঙনীলৈ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মানুহ আহি নিগাজিকৈ বসবাস কৰাৰ পৰা আদি কৰি ইয়াৰ কৃষি আৰু কৃষকসমাজৰ উল্লেখ এই বাবেই কৰিবলগীয়া হৈছে যে এক ঈৰ্ষনীয় কৃষি পৰম্পৰা আৰু কৰ্মঠ কৃষক সমাজ থকা এই অঞ্চলতেই অসম চৰকাৰে জাপি দিবলৈ ওলাইছে সৰ্বনাসী পাম অইলৰ খেতি। আৰু এই দায়িত্ব কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰাই ন্যস্ত কৰিছে বহিৰাগত পুঁজিপতি ৰামদেৱৰ পটঞ্জলি নামৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানটোক।
ইতিমধ্যেই এই বৃহত্তৰ ফলঙনী অঞ্চলত ১৯৫৮ চনত, তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰয়াত বিষ্ণুৰাম মেধিৰ দিনত স্থাপন হোৱা অসম বীজ নিগম পৰিসীমিত “ফলঙনি বীজ পাম”খনৰ ৭৫ বিঘা ভূমি পটঞ্জলিক অৰ্পন কৰিছে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই। ১৯/২/২৫ তাৰিখে খুমটাই সমষ্টিৰ বিধায়ক মৃনাল শইকীয়াই বিধান সভাত “ফলঙনি বীজ পাম”খন কি অৱস্থাত আছে বুলি কৰা এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰাই জানিবলৈ দিছিল যে, বীজ পামখনৰ ৭৫ বিঘা ভূমী পটঞ্জলিক পাম অইলৰ খেতিৰ বাবে গটাই দিয়া হৈছে। ইয়াৰো পূৰ্বে কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰাক ফলঙনীবাসী ৰাইজে পৰিত্যক্ত হৈ থকা উক্ত বৃহৎ বীজ পামখন পুনৰ্জীৱিত কৰিবৰ বাবে আবেদন জনাইছিল।
এই সন্দৰ্ভত 'পৰিৱেশ সুৰক্ষা আৰু পাম খেতি বিৰোধী মঞ্চ'ৰ আহ্বায়ক মানস শৰ্মাই কয় : “ বৰ পৰিতাপৰ কথা যে আমি ফলঙনীবাসী ৰাইজে মন্ত্ৰী অতুল বৰাক দীৰ্ঘদিনৰ পৰা পৰিত্যক্ত হৈ থকা ফলঙনী বীজ পামখনৰ মেপ পৰ্যন্ত আঁকি পুনৰ্জীৱিত কৰিবলৈ আবেদন কৰিছিলো, কিন্তু পুনৰ্জীৱিত কৰাৰ নামত মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে মাটিবোৰ পটঞ্জলিকহে গটাই দিলে। এতিয়া ভাৱ হয় মন্ত্ৰী অতুল বৰাক এই আবেদন নকৰাহেতেনেই হয়তো ভাল আছিল, এই আবেদনৰ পাছতেই তেওঁ নিজৰ স্বাৰ্থহে সুৰক্ষিত কৰিলে।”
উল্লেখযোগ্য যে ১৯৫৮ চনতে স্থাপন হোৱা ফলঙনী বীজ পামখনত পোনতে ১২০০ বিঘা ভূমি আছিল যদিও পৰৱৰ্তীসময়ত ইয়াৰে ৮৪০ বিঘা ভূমি দখলীকৃত হয় আৰু দখলীকৃত সেই ভূমি বৰ্তমান “আঠশচল্লিশ গাঁও” নামে স্থাপিত। ইয়াৰে ৭৫ বিঘা ভূমি ইতিমধ্যে পটঞ্জলিক গটাই দিয়া হৈছে আৰু বাকী থকা ভূমিও মন্ত্ৰী অতুল বৰাই মাটি খঁকুৱা পটঞ্জলিক গটাই নিজৰ ব্যৱসায়ীক স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰিব বুলি আশংকা কৰা হৈছে।
এই লৈ বৃহত্তৰ ফলঙনীত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ইয়াৰ প্ৰতিবাদত গঠণ কৰা হৈছে “পৰিৱেশ সুৰক্ষা আৰু পাম খেতি বিৰোধী মঞ্চ”। যিটো সময়ত মিজোৰাম, নাগালেণ্ডৰ কৃষকে পাম অইলৰ গছ কাটি পুনৰ পূৰ্বৰ কৃষি কৰ্মলৈ ওভতনি যাত্ৰা কৰিছে, ভাৰতৰ ১১৭গৰাকী গৱেষক, পৰিৱেশবিদে ইতিমধ্যেই এই খেতিৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰধান মন্ত্ৰীক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছে, শ্ৰীলংকা চৰকাৰে পাম অইলৰ খেতি নিষিদ্ধ কৰি পাম অইলৰ আমদানি বন্ধ কৰিছে তেনে সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰাই কিহৰ স্বাৰ্থত অসমলৈ পাম অইলৰ খেতি আমদানি কৰিছে বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে 'পৰিৱেশ সুৰক্ষা আৰু পাম খেতি বিৰোধী মঞ্চ'ই।
তেওঁলোকে লগতে দাবী কৰিছে যে, “ফলঙনী বীজ পাম”ৰ ভূমি পটঞ্জলিহে নালাগে আন কাকোয়েই পাম খেতিৰ নাৰ্চাৰীৰ বাবে নিদি পৰম্পৰাগত কৃষি পামখন পুনৰ্জীৱিত কৰি তোলক, অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সকলো ঠাইতে পাম অইলৰ খেতি বন্ধ কৰক, সকলো কৃষিভূমিত জলসিঞ্চনৰ সুবিধা প্ৰদান কৰি পৰম্পৰাগত কৃষিৰে থলুৱা লোকৰ অৰ্থনীতি টনকিয়াল কৰক”। এনেদৰেই শেহতীয়াকৈ ফলঙনিৰ পাম অইল খেতি বিৰোধী মঞ্চখনৰ লগত সংযুক্ত হৈছে অৰণ্য মানৱ যাদৱ পায়েং, পৰিৱেশ কৰ্মী, জেষ্ঠ সাংবাদিক অপূৰ্ব বল্লভ গোস্বামীকে ধৰি ভালেকেইজন পৰিৱেশ ও সমাজ সচেতন ব্যক্তি। বিগত ১০/৮/২৫ তাৰিখে পাম অইল খেতি বিৰোধী মঞ্চখনে ফলঙনীত আয়োজন কৰা “নৈ-,মাটি-আকাশ-অৰণ্য হওক বৰেণ্য” শীৰ্ষক এখন সজাগতা সভাত উপস্থিত হয় অৰণ্য মানৱ পদ্মশ্ৰী যাদৱ পায়েং ।
সভাখনত উপস্থিত থাকি তেওঁ বৰ্তমানৰ শাসনাধিষ্ঠিত চৰকাৰে কেৱল ৰামদেৱৰ দৰে পুঁজিপতিৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষাৰ বাবে অসমৰ হেজাৰ হেজাৰ বিঘা মাটি হস্তান্তৰকৰণৰ বিৰোধিতা কৰে আৰু পাম অইল খেতিৰ ভয়াৱহতা আৰু অসমৰ জৈৱ-বৈচিত্র্যৰ ওপৰত পৰিবলগীয়া ইয়াৰ ধ্বংসাত্মক প্ৰভাৱৰ বিষয়ে ৰাইজৰ আগত ব্যক্ত কৰে। একেখন সভাতে উপস্থিত থকা আনজন পৰিৱেশ কৰ্মী, জেষ্ঠ সাংবাদিক অপূৰ্ব বল্লভ গোস্বামীয়ে কয় যে চাহ খেতিৰ যোগেদি অসমৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতি বিপ্লৱৰ লগত সন্মানজনক ভাৱে জড়িত হৈ থকা এটা অঞ্চললৈ ৰামদেৱৰ দৰে পুঁজিপতিক আমন্ত্ৰণ কৰা আৰু ঐতিহাসিক এখন বীজ পামৰ ৭৫ বিঘাকৈ ভূমি পটঞ্জলিক পাম অইলৰ বাবে অতুল বৰাৰ কৃষি বিভাগে গটাই দিয়াৰ সিদ্ধান্ত এক হঠকাৰী সিদ্ধান্ত।
নিশ্চয়কৈ 'পৰিৱেশ সুৰক্ষা আৰু পাম খেতি বিৰোধী মঞ্চৰ লগত এইসকল ব্যক্তিৰ সংযোগে কেৱল গোলাঘাটৰে নহয় সমগ্ৰ অসমৰে পাম অইল খেতি বিৰোধী মঞ্চক অধিক শক্তিশালী কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে।
উল্লেখযোগ্য যোগ্য যে আমি বৃহত্তৰ ফলঙনী অঞ্চলত ক্ষেত্ৰভিত্তিক অধ্যয়নৰ সময়ত দুটি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত 'পৰিৱেশ সুৰক্ষা আৰু পাম খেতি বিৰোধী মঞ্চ'ৰ কৰ্মীসকলে বিশেষ প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়ালে । সেয়া হ’ল - প্ৰকৃতি,পৰিৱেশ, থলুৱা কৃষি, গ্ৰাম্য পৰ্যটন আদিৰ সন্দৰ্ভত সততে সোচ্চাৰ হৈ থকা খুমটাই সমষ্টিৰ বিধায়ক মৃনাল শইকীয়াই ফলঙনীৰ পাম অইল খেতি আৰু ঐতিহাসিক এখন চৰকাৰী বীজ পামৰ ৭৫ বিঘাকৈ ভূমি বহিৰাগত পুঁজিপতি ৰামদেৱক গটাই দিয়া সন্দৰ্ভত নিশ্চুপ হৈ থকাত তেওঁলোকে আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছে লগতে বিধায়ক গৰাকীয়ে “মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চীল-মোহৰ মৰা বিষয়ত মই মাত মাতিব নোৱাৰো” - জাতীয় দায়সৰা মন্তব্য কৰাটো তেনেই পলায়নবাদী মনোভাৱ বুলি অবিহিত কৰিছে।
আনটো বিষয় হ’ল কেৱল গোলাঘাটতেই নহয় সমগ্ৰ অসমতেই চৰকাৰে পাম অইল খেতি কৰিবলৈ ওলোৱা সন্দৰ্ভত দুটা বৃহৎ প্ৰকৃতি সংগঠণ ‘আৰণ্যক’ আৰু ‘নেচাৰ্চ বেকন’ৰ নিৰ্লজ মৌনতা। 'পৰিৱেশ সুৰক্ষা আৰু পাম খেতি বিৰোধী মঞ্চ'ৰ কৰ্মীসকলে এই লৈ প্ৰশ্ন কৰে যে কেৱল ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পুঁজি লাভৰ বাবেই দুয়োটা সংগঠন প্ৰকৃতি সংগঠণ হৈ আছে নেকি ? পাম অইলৰ দৰে প্ৰকৃতি ধ্বংসকাৰী এটা খেতিৰ বিৰোধীতা নকৰাটোয়ে স্বাভাৱিকতেই তেওঁলোকৰ সুবিধাবাদী চৰিত্ৰক উদঙাই দিছে।
শেষত 'পৰিৱেশ সুৰক্ষা আৰু পাম খেতি বিৰোধী মঞ্চ'ৰ কৰ্মীসকলে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি তেওঁলোকে সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পাম অইল খেতি বিৰোধী শক্তিটোক অধিক শক্তিশালী কৰাৰ স্বাৰ্থত আৰু অদুৰ ভবিষ্যতে অসম চৰকাৰ আৰু বহিৰাগত পুঁজিপতিৰ খিলঞ্জীয়া বিৰোধী চক্ৰান্ত ওফৰাবলৈ এক সন্মিলিত বিৰোধী মঞ্চ গঠণৰ পোষকতা কৰিছে যাতে পাম অইলৰ সৰ্ব্বনাসী প্ৰভাৱবোৰৰ কথা প্ৰান্তীয় মানুহবোৰৰ কাণত পৰেগৈ।