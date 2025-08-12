চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা Nagaon

টাইম বেংক হৈছে সময় দি বন্ধুত্বৰ বন্ধন শক্তিশালী কৰা : ড০ শৰৎ বৰকটকী

আমাৰ জীৱনত  আনন্দ আৰু সন্তুষ্টি বিচাৰো, তেন্তে ধনৰ লগতে সময়ো সঞ্চয় কৰিব লাগে — মানুহৰ সৈতে, সমাজৰ বাবে, হৃদয়ৰ বাবে। এই "টাইম বেংক"ত জমা হোৱা সময়ৰ সুদ হয় স্মৃতি, অভিজ্ঞতা আৰু অপূৰ্ব বন্ধন।

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
81

ডিজিটেল সংবাদ,বেবেজীয়া : নগাঁও জিলা জ্যেষ্ঠ নাগৰিক সন্মিলনৰ উদ্যোগত জিলাখনত অকলে থকা জ্যেষ্ঠ নাগৰিকক টাইম বেংকৰ জৰিয়তে সময় দিয়াৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছে। এই কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে মঙলবাৰে নগাঁও জিলা জ্যেষ্ঠ নাগৰিক সন্মিলনৰ সভাপতি ড০ শৰৎ বৰকটকী, শিক্ষা সম্পাদক মোহিনী মোহন ডেকা, সন্মিলনৰ নগাঁও আঞ্চলিকৰ সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰদীপ শইকীয়াই বেবেজীয়াৰ সমীপৰ হাতীগড় দেউৰী গাঁৱত বৰ্তমান অকলে থকা ৭৫ বছৰীয়া লেখিকা অনুপমা শৰ্মা বৰুৱাৰ বাসভৱনলৈ গৈ টাইম বেংকৰ হৈ আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন কৰে।

Advertisment

এই সম্পৰ্কত সন্মিলনৰ সভাপতি ড০ শৰৎ বৰকটকীয়ে কয় যে, টাইম বেংক হৈছে সময় দি বন্ধুত্বৰ বন্ধন শক্তিশালী কৰা , সমাজত ভাতৃত্ববোধ বৃদ্ধি কৰা আৰু নিজৰ  হৃদয়ক সমৃদ্ধ কৰা। এই বিনিয়োগ কৰা সময়  ধনেৰে  জুখিব নোৱাৰি।

 ড০ বৰকটকীয়ে আৰু কয় যে , আমাৰ জীৱনত  আনন্দ আৰু সন্তুষ্টি বিচাৰো, তেন্তে ধনৰ লগতে সময়ো সঞ্চয় কৰিব লাগে — মানুহৰ সৈতে, সমাজৰ বাবে, হৃদয়ৰ বাবে। এই "টাইম বেংক"ত জমা হোৱা সময়ৰ সুদ হয় স্মৃতি, অভিজ্ঞতা আৰু অপূৰ্ব বন্ধন।

লেখিকা অনুপমা শৰ্মা বৰুৱাই জেষ্ঠ নাগৰিক সন্মিলনৰ এই আঁচনি অধীনত তেওঁৰ ঘৰলৈ গৈ সময় দিয়া, হৃদয়ৰ বাতৰি লোৱা কাৰ্যৰ দ্বাৰা সঞ্জীৱনী সদৃশ হৈছে বুলি মত প্ৰকাশ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে,অনুপমা শৰ্মা বৰুৱাৰ  আটাইকেইজন সন্তান কৰ্ম সূত্ৰে বাহিৰত থাকে, তেওঁলোকে মাতৃৰ সকলো সময়তে ফোন যোগে খবৰ লৈ থাকে, মাতৃৰ দায়িত্ব লয় । মাতৃগৰাকীৰ ঘৰখনত অকলে থকাৰ বাবে নাগৰিক সন্মিলনৰ পৰা এই উদ্যোগ লোৱাৰ বাবে সন্তানসকলে সন্তোষ প্ৰকাশ কৰিছে।

মোহিনী মোহন ডেকা আৰু প্ৰদীপ শইকীয়াই কয় যে , মানুহৰ সৈতে ব্যয় কৰা সময়, মনৰ লগত মনৰ সংযোগ  হৈছে  এক বিনিয়োগ, আৰু সেইটোৱেই হৈছে" টাইম বেংক"ৰ জমা পুঁজি। টাইম বেংক মানে টকা পইছাৰ  বিষয় নহয়, ই হৈছে মানুহৰ মাজত হোৱা সময় বিনিময়ৰ ব্যৱস্থা।

যেতিয়া আমি অকলে থকা এজনৰ বাবে এক ঘণ্টা সময় ব্যয় কৰো — তেওঁক সহায় কৰো, কথা পাতো, হাঁহিৰ মুহূৰ্ত ভাগ লওঁ — তেতিয়া আমি সেই সময়টো  টাইম বেংকত জমা কৰিছোঁ । তাৰ বিপৰীতে যেতিয়া আমাৰ প্ৰয়োজন হব, কিবা সহায়ৰ প্ৰয়োজন হব, সেই জমা সময়টো  আমাৰ বাবে ঘূৰাই পোৱাৰ দৰে ব্যৱস্থা আছে।

নগাঁও