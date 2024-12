গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আৰু মেচিন লাৰ্নিং বিষয়ক বিশেষ বক্তৃতা

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰসায়ন বিজ্ঞান বিভাগ আৰু ৰসায়ন শিক্ষা সমাজ অসম চমুকৈ SCEAৰ উদ্যোগত সোমবাৰে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফণীধৰ দত্ত প্ৰেক্ষাগৃহত "Science in the Era of Deep Machine Learning" শীৰ্ষক এক বিশেষ বক্তৃতা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়