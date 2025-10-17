ন্যায়াধীশ সৌমিত্র শইকীয়াৰ নেতৃত্বত এজনীয়া তদন্ত আয়োগ গঠন

New Update
- HCৰ ন্যায়াধীশ সৌমিত্র শইকীয়াৰ নেতৃত্বত এজনীয়া তদন্ত আয়োগ গঠন
- জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত তথ্য প্রদান কৰিব পাৰিব আয়োগত
- ঘটনাৰ পূৰ্বৰ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাৰ পৰিঘটনাৰ ক্রম নিৰ্ণয় কৰিব আয়োগে
- ঘটনাত জড়িত ব্যক্তি, গাফিলতি অথবা ষড়যন্ত্র হৈছিল নেকি পৰীক্ষা কৰা হ’ব
- ঘটনা সন্দৰ্ভত ৩ নৱেম্বৰৰ পৰা জবানবন্দী দিব পাৰিব
- দেওবাৰৰ দিনকেইটাক বাদ দি ২১ নৱেম্বৰলৈ দিব পাৰিব জবানবন্দী
- চানমাৰিৰ খাদী আৰু গ্রামোদ্যোগ ব’ৰ্ডৰ চৌহদত লোৱা হ’ব জবানবন্দী
- পুৱা ১০.৩০ বজাৰ পৰা বিয়লি ৪ বজালৈ দিব পাৰিব জবানবন্দী
- জবানবন্দী দিয়াসকলে শপতনামাৰ সৈতে তথ্যৰ সমৰ্থনত দিব লাগিব নথিৰ তালিকা