চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা Special Report

২০২৬ত ভৰি দিয়া বিশ্বৰ প্ৰথমখন চহৰ...

বিশ্বৰ ভিতৰত নতুন বছৰক সৰ্বপ্ৰথমে আদৰণি জনোৱা দেশসমূহৰ ভিতৰত নিউজিলেণ্ড অন্যতম। প্ৰশান্ত মহাসাগৰৰ কাষত অৱস্থিত এই দেশৰ অকলেণ্ড চহৰে নৱবৰ্ষ উদযাপনৰ সময়ত বিশ্ববাসীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে এক অনন্য ৰূপে।

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
new bikhekh protibedon 1 (9)

মধ্য ৰাতি নহয়, নিশা ১০বজাতেই ২০২৬ত ভৰি থলে এখন চহৰে। পৃথিৱীৰ ভিতৰত সবাতোকৈ আগত নৱবৰ্ষ উদযাপন কৰা চহৰখন বিশ্বৰ কোন দেশত আছে জানেনে? সবিশেষ সামৰি অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেলৰ এক প্ৰতিবেদন...

বিশ্বৰ ভিতৰত নতুন বছৰক সৰ্বপ্ৰথমে আদৰণি জনোৱা দেশসমূহৰ ভিতৰত নিউজিলেণ্ড অন্যতম। প্ৰশান্ত মহাসাগৰৰ কাষত অৱস্থিত এই দেশৰ অকলেণ্ড চহৰে নৱবৰ্ষ উদযাপনৰ সময়ত বিশ্ববাসীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে এক অনন্য ৰূপে। আধুনিকতা আৰু প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ সংমিশ্ৰণেৰে অকলেণ্ডত নৱবৰ্ষ উদযাপন কেৱল এক অনুষ্ঠান নহয়, ই এক বিশ্বজনীন উৎসৱলৈ ৰূপান্তৰিত হয়।

7c04d917-57a8-4a04-a6d3-f54d3636df7d

৩১ডিচেম্বৰৰ দিনটোত নিশা ৯.৪৭বজাতেই অকলেণ্ডত উদযাপন হ'ল নৱবৰ্ষ। নৱবৰ্ষক আদৰি অকলেণ্ডৰ প্ৰায় ১৭ লাখ বাসিন্দাই ২৪০ মিটাৰ উচ্চতাৰ স্কাই টাৱাৰৰ পৰা ৩৫০০টা আতচবাজী নিক্ষেপ কৰি নৱবৰ্ষ উদযাপন কৰে। কিন্তু অকলেণ্ডত এইবাৰ বৰষুণৰ বাবে উদযাপন কিছু পৰিমাণে মন্থৰ হৈ পৰিছিল। 

স্কাই টাৱাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা নতুন বছৰ

অকলেণ্ডৰ নৱবৰ্ষ উদযাপনৰ মূল আকৰ্ষণ হৈছে প্ৰসিদ্ধ Sky Tower। মধ্যৰাত্ৰিৰ ঠিক মুহূৰ্ততে এই সুউচ্চ টাৱাৰৰ পৰা আৰম্ভ হয় মনোমুগ্ধকৰ আতচবাজী প্ৰদৰ্শন। ৰঙীন পোহৰে আকাশ আলোকিত কৰি তোলে, আৰু বন্দৰ, উপসাগৰ, পথ-ঘাটত ভিৰ কৰা হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ উল্লাসধ্বনিৰে নতুন বছৰৰ শুভাগমন ঘোষণা কৰা হয়। এই আতচবাজীৰ দৃশ্য বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশত লাইভ সম্প্ৰচাৰৰ জৰিয়তে প্ৰচাৰিত হয়।

91d2482b-e3e6-4b48-ba2a-b40f59b801d4

সংগীত, সংস্কৃতি আৰু জনসমাগম

নৱবৰ্ষ উপলক্ষে অকলেণ্ডৰ বিভিন্ন অংশত বৃহৎ সংগীতানুষ্ঠান, লাইভ বেণ্ড শ্ব’, ডিজে নাইট আৰু সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰা হয়। বিশেষকৈ Viaduct Harbour, Auckland Waterfront, আৰু চহৰৰ কেন্দ্ৰীয় উদ্যানসমূহত সহস্ৰাধিক লোক সমবেত হয়। ইয়াত আধুনিক পপ সংগীতৰ লগতে মাওৰি (Maori) জনজাতিৰ পৰম্পৰাগত সংগীত আৰু নৃত্যো প্ৰদৰ্শিত হয়, যিয়ে নিউজিলেণ্ডৰ সাংস্কৃতিক পৰিচয়ক নতুন বছৰৰ আনন্দৰ সৈতে সংযুক্ত কৰে।

পৰিয়াল আৰু পৰ্যটকৰ মিলনস্থলী

অকলেণ্ডৰ নৱবৰ্ষ উদযাপন কেৱল যুৱ সমাজৰ বাবে নহয়; ই পৰিয়াল, শিশু আৰু বৃদ্ধ সকলোৰে বাবে এক সুৰক্ষিত আৰু আনন্দময় পৰিবেশ সৃষ্টি কৰে। চৰকাৰ আৰু নগৰ প্ৰশাসনে বিশেষ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে যাতে সকলোয়ে শান্তিপূৰ্ণভাৱে উৎসৱ উপভোগ কৰিব পাৰে। এই সময়ছোৱাত অকলেণ্ডত বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশৰ পৰা অহা পৰ্যটকৰ ভিৰ দেখা যায়, যাৰ ফলত পৰ্যটন খণ্ডতো উল্লেখযোগ্য চঞ্চলতা সৃষ্টি হয়।

ba7d3cce-4f76-45a3-b5e8-3c852826da11

আশাৰ বাৰ্তা আৰু নতুন সংকল্প

নৱবৰ্ষ উদযাপনৰ সময়ত অকলেণ্ডবাসীয়ে আতচবাজী আৰু আনন্দৰ মাজতে নতুন সংকল্প গ্ৰহণ কৰে। পুৰণি বছৰৰ সুখ-দুখ পিছত পেলাই, শান্তি, সমৃদ্ধি আৰু সহাৱস্থানৰ আশা লৈ নতুন বছৰক আদৰণি জনোৱা হয়। বিশেষকৈ বৈশ্বিক শান্তি, জলবায়ু সুৰক্ষা আৰু মানৱীয় মূল্যবোধৰ প্ৰতি সজাগতাৰ বাৰ্তাও এই উদযাপনৰ মাজত প্ৰকাশ পায়।

বিশ্ববাসীৰ বাবে এক প্ৰতীক

নিউজিলেণ্ডৰ অকলেণ্ডত নৱবৰ্ষ উদযাপন আজিৰ দিনত কেৱল এটা স্থানীয় উৎসৱ নহয়, ই সমগ্ৰ বিশ্বৰ বাবে নতুন আৰম্ভণিৰ এক প্ৰতীক। যেতিয়া বিশ্বৰ বহু দেশ এতিয়াও পুৰণি বছৰৰ শেষ ঘণ্টা গুণি থাকে, তেতিয়াই অকলেণ্ডৰ আকাশত ফুটে নতুন বছৰৰ প্ৰথম আতচবাজী। এই দৃশ্যই বিশ্ববাসীক দিয়ে একেটা বাৰ্তা—নতুন বছৰ মানেই নতুন আশা, নতুন পথ আৰু নতুন সম্ভাৱনা।

39383ada-58c4-4e7c-94de-93dcb169952e

এইদৰে, আলোক, সংগীত আৰু সামূহিক আনন্দৰ মাজেৰে অকলেণ্ডে প্ৰতিবছৰে নতুন বছৰক স্বাগতম জনাই, আৰু সমগ্ৰ বিশ্বলৈ প্ৰেৰণ কৰে আশাবাদ আৰু ইতিবাচকতাৰ উজ্জ্বল সংকেত।

নিউজিলেণ্ড