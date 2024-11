প্ৰতিবাদলৈ নিদিলে কাণ! 'জলবোমা'ই কাঢ়িব অসমৰ প্ৰাণ...

"REPORT ON DOWNSTREAM IMPACT STUDY OF THE ONGOING SUBANSIRI LOWER HYDROELECTRIC POWER PROJECT AT GERUKAMUKH OF NATIONAL HYDROELECTRIC POWER CORPORATION LIMITED- শীৰ্ষক এই প্ৰতিবেদনত এই বান্ধৰ ফলত কি কি পৰিস্থিতৰ উদ্ভৱ হ'ব পাৰে, তাৰ এক তালিকা দিয়া হৈছিল।

গৰাখহনীয়া বৃদ্ধি, জীৱকুলৰ প্ৰতি ভাবুকিৰ লগতে বান্ধৰ ফলত হ'ব পৰা ক্ষয়-ক্ষতিৰ কথা উল্লেখ আছিল তালিকাত। লগতে উল্লেখ আছিল ১৯৫০ চনত হোৱা ভূমিকম্পত এই সোৱণশিৰি নদীত এটা প্ৰাকৃতিক বান্ধৰ সৃষ্টি হৈছিল। ৩ দিন থকা এই বান্ধটো ভাগি যোৱাৰ পাছত নদীখনৰ নামনি অঞ্চলত বিস্তৰ ক্ষতি হৈছিল। সেই ক্ষতিপূৰণৰ বাবে অঞ্চলটোত ১০ বছৰৰো অধিক সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ল।

বৰ্তমান ১৯৫০ চনৰ তুলনাত সোৱণশিৰিৰ নামনি অংশত জনসংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে। যদি এনে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'বলৈ হয়, তাৰ ভয়াবহতা কি হ'ব পাৰে সেয়া অনুমানেই কৰিব নোৱাৰি। সেই প্ৰতিবেদনত এই কথা লিখিছিল এইদৰে-

"The great 1950 earthquake of Upper Assam, caused landslides in the Subansiri river, thereby daming the river for three days, and when the natural dam failed, it brought total devastation in the downstream area. People required more than a decade for revival, the population was a meager number during that time as compared to the present, and even a calamity of similar magnitude can easily cause far greater devastation today, affecting a much larger population. This is a prime concern of the downstream inhabitants as was revealed during the study"

এই অঞ্চলটো অতি কোমল আৰু বালি শিলেৰে গঠিত। সেয়েহে ভূমিকম্পৰ ফলত এই বান্ধ ভাগি যোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক বেছি। তেনে ক্ষেত্ৰত নামনি সোৱণশিৰিত নদীবান্ধক লৈ ৰাইজৰ শংকা, বিশেষজ্ঞ কমিটীৰ প্ৰতিবেদন আদি সকলোকে আওকাণ কৰি কেৱল বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ বাবে অসমৰ পণবন্দী কৰা হ’ল।

গেৰুকামুখৰ প্ৰকল্পৰ নামনিৰ প্ৰভাৱ অধ্যয়ণৰ বাবে পূৰ্বৰ অধ্যয়ণসমূহক অৱজ্ঞা কৰি কেন্দ্ৰীয় বন আৰু পৰিৱেশ মন্ত্ৰণালয়ে একপক্ষীয়ভাৱে তিনিজনীয়া অধ্যয়ণ কমিটী গঠন কৰিছিল। যোৱা ২৫ জুলাই, ২০১৯ত সেউজ ন্যায়াধীকৰণৰ দিল্লীৰ প্ৰধান বিচাৰ পীঠৰ এই সন্দৰ্ভত এক গোচৰ আবেদন গ্ৰহণ কৰি চৰকাৰী পক্ষ আৰু এনএছপিটচিক ন্যায়াধীকৰণৰ বিচাৰকে প্ৰশ্ন কৰিবলগা হৈছিল - অসম ভাৰতৰ অংগৰাজ্য নহয় নেকি?