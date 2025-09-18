জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দলেক শাস্তিমূলক বদলি

&quot; \u09a7\u09c1\u09ac\u09c1\u09f0\u09c0\u09f0 \u099c\u09cd\u09af\u09c7\u09b7\u09cd\u09a0 \u0986\u09f0\u0995\u09cd\u09b7\u09c0 \u0985\u09a7\u09c0\u0995\u09cd\u09b7\u0995 \u09b2\u09c0\u09a8\u09be \u09a6\u09b2\u09c7\u0995 \u09b6\u09be\u09b8\u09cd\u09a4\u09bf\u09ae\u09c2\u09b2\u0995 \u09ac\u09a6\u09b2\u09bf \u09aa\u09cd\u09b0\u09a4\u09bf\u09ac\u09be\u09a6\u0995\u09be\u09f0\u09c0\u09f0 \u0993\u09aa\u09f0\u09a4 \u09b2\u09be\u09a0\u09c0\u099a\u09be\u09b2\u09a8\u09be \u0995\u09f0\u09be\u09f0 \u09ac\u09be\u09ac\u09c7\u0987 \u098f\u0987 \u09ac\u09a6\u09b2\u09bf \u0985\u09b8\u09ae \u0986\u09f0\u0995\u09cd\u09b7\u09c0\u09f0 \u09ae\u09c1\u0996\u09cd\u09af \u0995\u09be\u09f0\u09cd\u09af\u09be\u09b2\u09df\u09b2\u09c8 \u09b8\u0982\u09b2\u0997\u09cd\u09a8 \u0995\u09f0\u09be \u09b9\u09c8\u099b\u09c7 \u09b2\u09c0\u09a8\u09be \u09a6\u09b2\u09c7\u0995 \u09a7\u09c1\u09ac\u09c1\u09f0\u09c0\u09f0 \u09a8\u09a4\u09c1\u09a8 \u099c\u09cd\u09af\u09c7\u09b7\u09cd\u09a0 \u0986\u09f0\u0995\u09cd\u09b7\u09c0 \u0985\u09a7\u09c0\u0995\u09cd\u09b7\u0995 \u09b9&amp;quot;\u09ac \u09a6\u09c7\u09f1\u09be\u09b6\u09c0\u09b7 \u09ac\u09f0\u09be &quot;