পলিঅ’ নিৰ্মূলৰ সংকল্পেৰে দক্ষিণ গুৱাহাটী ৰটাৰী ক্লাবে পালন কৰিলে বিশ্ব পলিঅ’ দিৱস

শুকুৰবাৰে দক্ষিণ গুৱাহাটী ৰটাৰী ক্লাবে পলিঅ’ নিৰ্মূলৰ বাবে ৰটাৰী ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ বিশ্বব্যাপী অভিযানৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতাৰে বিশ্ব পলিঅ’ দিৱস পালন কৰে।

ডিজিটেল সংবাদ, গুৱাহাটীঃ শুকুৰবাৰে দক্ষিণ গুৱাহাটী ৰটাৰী ক্লাবে পলিঅ’ নিৰ্মূলৰ বাবে ৰটাৰী ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ বিশ্বব্যাপী অভিযানৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতাৰে বিশ্ব পলিঅ’ দিৱস পালন কৰে। চিৰিয়াখানা পথৰ স্পেনিছ গাৰ্ডেনৰ সমীপত অৱস্থিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কানন পাব্লিক পাৰ্কত পুৱা ৬ বজাৰ পৰা “এণ্ড পলিঅ’ নাও” সজাগতা কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হয়।

গুৱাহাটীৰ ৰটাৰী ক্লাব, গৌহাটী চাউথৰ ৰটাৰী ক্লাব, গুৱাহাটী পশ্চিমৰ ৰটাৰী ক্লাব, গুৱাহাটী লুইতৰ ৰটাৰী ক্লাব, গুৱাহাটী মেট্ৰ’ৰ ৰটাৰী ক্লাব, গুৱাহাটী স্মাৰ্টৰ ৰটাৰী ক্লাব, গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটিৰ ৰটাৰী ক্লাবকে ধৰি কেইবাটাও ৰটাৰী ক্লাবৰ যুটীয়া পদক্ষেপ। পুৱাৰ ভাগত এই কাৰ্যসূচী কৌশলগতভাৱে আয়োজন কৰি বৃহৎ সংখ্যক ৰাতিপুৱাৰ খোজকাঢ়ি যোৱা আৰু উদ্যান দৰ্শকৰ সৈতে জড়িত হৈ পলিঅ’ নিৰ্মূলৰ গুৰুত্ব আৰু পলিঅ’মুক্ত পৃথিৱীৰ দিশত গতি বজাই ৰখাৰ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি কৰা হৈছিল।

অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে আদৰণি ভাষণ আৰু অতিথি আৰু অংশগ্ৰহণকাৰীসকলৰ পৰিচয় দিয়া হয়। পিডিজি প্ৰভাদ কেডিয়াই পলিঅ’ৰ ইতিহাসৰ ওপৰত এক অন্তৰ্দৃষ্টিসম্পন্ন আৰু প্ৰেৰণাদায়ক ভাষণ প্ৰদান কৰি এই পংগু ৰোগৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ৰটাৰী ইণ্টাৰনেশ্যনেলে দশক দশক ধৰি কৰা অক্লান্ত প্ৰচেষ্টাক আলোকপাত কৰে। তেওঁ বিশ্বজুৰি পলিঅ’ নিৰ্মূলকৰণৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থাৰ ওপৰতো পোহৰ পেলায়, এই ৰোগ সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্মূল নোহোৱালৈকে সজাগতা আৰু টিকাকৰণৰ অভিযান অব্যাহত ৰখাটো কেনেদৰে অপৰিহাৰ্য হৈ থাকে তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে।

ভাষণৰ পিছতে এ জি উৎপল গোহাঁই আৰু এ জি বিকাশ বাজাজে লগতে অংশগ্ৰহণকাৰী সকলো ক্লাবৰ সভাপতি আৰু সদস্যসকলে নিজ নিজ ক্লাবৰ বেনাৰ লৈ “এণ্ড পলিঅ’ এতিয়া” বাৰ্তা প্ৰদৰ্শিত হৈ উদ্যানখনৰ চাৰিওফালে ৱাকথনত যোগদান কৰে। বেনাৰৰ সজীৱ প্ৰদৰ্শন আৰু ৰটাৰীৰ সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণে ৰাতিপুৱাৰ খোজকাঢ়ি যোৱা আৰু দৰ্শনাৰ্থীসকলৰ পৰা উল্লেখযোগ্য দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল, যাৰ বহুতেই ৰটাৰীসকলৰ সৈতে পলিঅ’, টিকাকৰণ আৰু ৰটাৰীৰ মানৱীয় কামৰ বিষয়ে ইন্টাৰেক্টিভ প্ৰশ্নোত্তৰ অধিবেশনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল।

গৌহাটী চাউথৰ ৰটাৰী ক্লাৱৰ সভাপতি আৰটিএন প্ৰিয়মা গোস্বামীৰ নেতৃত্বত এই অনুষ্ঠানৰ সমন্বয় আৰু পৰিচালনাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। উপস্থিত থকা আন বিশিষ্ট সদস্যসকলৰ ভিতৰত আছিল আৰ টি এন পি ডি চৌধুৰী, আৰ টি এন দেৱজ্যোতি হাজৰিকা, আৰ টি এন ৰঞ্জন ভূঞা, আৰ টি এন দিপক ভাগৱতী, আৰু আৰ টি অঞ্জন চক্ৰৱৰ্তী আদি। তেওঁলোকৰ নিষ্ঠা আৰু দলীয় কামে অনুষ্ঠানটোৰ মসৃণ নিষ্পাদন নিশ্চিত কৰিছিল আৰু ৰটাৰীৰ সেৱাৰ মিছনক নিজৰ ওপৰত বিয়পাই দিয়াত সহায় কৰিছিল।

এই কাৰ্যসূচীৰ সামৰণি পৰে সকলো ৰটাৰিয়ান আৰু উপস্থিতসকলে ৰটাৰীৰ এণ্ড পলিঅ’ নাও অভিযানক সমৰ্থন কৰি যাবলৈ আৰু প্ৰতিষেধক আৰু সম্প্ৰদায়ৰ স্বাস্থ্যৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে সজাগতা বিয়পাই থাকিবলৈ সামূহিক প্ৰতিশ্ৰুতিৰে। এই অনুষ্ঠানে শিক্ষা, জনসংযোগ আৰু সম্প্ৰদায়ৰ মনোভাৱৰ সফলতাৰে সংমিশ্ৰণ ঘটাই পলিঅ’মুক্ত পৃথিৱীৰ প্ৰতি ৰটাৰীৰ অটল দায়বদ্ধতাক পুনৰ দৃঢ় কৰিলে।

