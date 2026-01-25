চাবস্ক্ৰাইব কৰক

  • চতিয়া আৰক্ষী থানাৰ পৰা পলায়ন কৰা আচামী শ্বিলঙত আটক।
  • চতিয়া আৰু বিশ্বনাথ আৰক্ষীয়ে যৌথভাৱে বিশেষ অভিযান চলাই শ্বিলঙৰ পৰা আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয়৷ 
  • পলাতক আচামী কেজেং নৰোৱা থংডক ইতিমধ্যে চতিয়া থানাত হাজিৰ কৰোৱা হৈছে।
  • ড্ৰাগছ সৰবৰাহত জড়িত থকা কেজেং নৰোৱা থংডক চতিয়া আৰক্ষীয়ে ইটাখোলাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি চতিয়া আৰক্ষী থানালৈ আনিছিল যদিও আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি আৰক্ষী থানাৰ পৰা তিনিদিন পূৰ্বে পলায়ন কৰিছিল ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটো।
  • ধৃত  ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী কেজেং নৰবো থংডক অৰুণাচলৰ IRBNৰ জোৱান ।
  • সম্প্ৰতি চতিয়া আৰক্ষীয়ে পলাতক আচামীটোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে৷
