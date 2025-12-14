গুৱাহাটীত বলীউডৰ কণ্ঠশিল্পী চনু নিগম

ডিজিটেল ডেস্কঃ আজি সন্ধিয়া গুৱাহাটীৰ গ্ৰীণউড ৰিজ'ৰ্টত প্ৰথমবাৰৰ বাবে একক লাইভ কনচার্ট কৰিব বলিউডৰ কণ্ঠশিল্পী চনু নিগমে । তেওঁ ‘‘দিৱানা তেৰা ট্যুৰ’’ গুৱাহাটীত শুভাৰম্ভ কৰিব । দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে দিল্লীৰ পৰা গুৱাহাটীত উপস্থিত হয় বলীউডৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী চনু নিগম। ইপিনে শনিবাৰে শিল্পী গৰাকী বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে উষ্ম আদৰণি জনোৱা পৰিলক্ষিত হয়।
উল্লেখ্য যে, আজি কনচাৰ্টৰ পূৰ্বে মা কামাখ্যা মন্দিৰ দৰ্শন কৰে শিল্পী গৰাকীয়ে। আনপিনে শনিবাৰে বিমানবন্দৰত উপস্থিত হৈ বলিউডৰ কণ্ঠশিল্পী গৰাকীয়ে জুবিন গাৰ্গক স্মৰণ কৰে। তেওঁ কয় যে- ১৯৯৭ৰ পৰা জুবিনৰ সৈতে মোৰ বন্ধুত্ব আছিল । শেষবাৰৰ বাবে গুৱাহাটীতে লগ পাইছিলো জুবিন গাৰ্গক। হঠাৎ কি হৈ গ’ল একোৱেই ধৰিব নোৱাৰিলোঁ। অসমৰ জনসাধাৰণে জুবিনক বহুত মৰম দিছে। বহু স্মৃতি জড়িত হৈ আছে জুবিন ৰ লগত। এনেদৰে মন্তব্য কৰি আৱেগিক হৈ পৰে বলিউডৰ কণ্ঠশিল্পী গৰাকী।